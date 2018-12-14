Полиция задержала трех человек, которые совершили нападение в Институте сердца
Киев • УНН
КИЕВ. 14 декабря. УНН. В Киеве полиция задержала трех человек за нападение на медиков в Институте сердца. Об этом УНН сообщил директор Института, член-корреспондент Академии медицинских наук Украины, профессор Борис Тодуров.
"Сейчас полиция задержала трех. У одного в кармане нож, у другого - газовый баллончик, у третьего - какие-то патроны", - сказал Тодуров.
По его словам, люди ворвались в клинику.
"Находятся среди пациентов, толкают врачей. Обижают. Человек 50 сотрудников, которые должны быть у кроватей пациентов, вынуждены были защищать клинику и защищать свои права. Прямо сейчас будем писать заявление (в полицию - ред.). Только что их вывели из кабинета, я сажусь писать заявление в связи с хулиганским поведением в клинике", - добавил медик.
Как сообщал УНН, в Институте сердца произошло нападение каких-то непонятных людей со скрытыми лицами, которые сорвали нам мероприятие.
По словам Тодурова, неизвестные сорвали их мероприятие. Медики вызвали полицию. Однако, по словам Тодурова, пока полиция ехала, ворвались какие-то "титушки", начали драку, потасовку.