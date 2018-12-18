Тодурова переобрали директором Інституту серця
Київ • УНН
КИЇВ. 18 грудня. УНН. Генеральним директором Інституту серця Міністерства охорони здоров’я України обрали Бориса Тодурова. Про це повідомив на своїй сторінці у Facebook народний депутат Валерій Дубіль, передає УНН.
“100% наукових співробітників Інституту серця обрали своїм директором Бориса Тодурова. Провокації МОЗу не допомогли розкачати ситуацію”, - написав він.
За Тодурова проголосували всі 22 наукові співробітники Інституту серця. Голосування відбувалося в закритому режимі.
Нагадаємо, минулого тижня в Інституті серця стався напад незрозумілих людей з прихованими обличчями. Після цього стало відомо, що поліція затримала трьох нападників.
Сам Тодуров пов’язав напад невідомих на Інститут серця з виборами директора Інституту.