Тысячи протестующих в Гонконге призывают Трампа "освободить" город
Киев • УНН
КИЕВ. 8 сентября. УНН. Гонконгские протестующие отправились в американское консульство, чтобы призвать Дональда Трампа "освободить" город, об этом сообщает УНН со ссылкой на Reuters.
Тысячи гонконгских протестующих в воскресенье воспевают "звездный флаг" и призывают президента США Дональда Трампа "освободить" город, который сейчас живет под управлением Китая. Это крайняя из серии демонстраций, которые охватывали территорию месяцами, пишет издание.
"Боритесь за свободу, стойте за Гонконг", - кричали демонстранты, прежде чем передать петиции в американское консульство, а также: "Противостоять Пекину, освободить Гонконг!".
В прошлом месяце Трамп предложил Китаю "погуманному" решить проблему в Гонконге до того, как будет достигнуто торговое соглашение с Вашингтоном (которое позволит снять напряженность в торговых отношениях Пекина и Вашингтона).
В свою очередь, министр обороны США Марк Эспер в субботу призвал Китай проявлять сдержанность в Гонконге, бывшей британской колонии, которая вернулась к китайскому правлению в 1997 году.
Стоит отметить, Гонконг вернулся в Китай по формуле "одна страна, две системы", которая гарантирует свободы, которыми пользуется материк. Многие жители Гонконга считают, что Пекин нарушает эту автономию.
Напомним, что руководительница Гонконга официально отозвала законопроект об экстрадиции, из-за которого и прошли протесты.
В то же время, в результате вчерашних столкновений с полицией в Гонконге пострадали 19 человек.