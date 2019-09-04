Очільниця Гонконгу офіційно відкликала законопроект про екстрадицію, який спричинив протести
Київ • УНН
КИЇВ. 4 вересня. УНН. Очільниця Гонконгу Керрі Лам оголосила про офіційне відкликання законопроекту про екстрадицію і створить комітет для вивчення основних причин кризи протесту. Про це пише УНН з посиланням на матеріали видання South China Morning Post.
Джерело також повідомило, що вона створить комітет з розслідування для вивчення основних причин соціальних заворушень і вироблення рішень для оцінки подій, не перетворивши його в повноцінну комісію з розслідування, як того вимагають демонстранти. Чи буде комітет незалежним, ще належить визначити.
Рішення відкликати законопроект буде означати, що уряд, нарешті, приєднається принаймні до однієї з п’яти вимог протестувальників, які вийшли на вулиці за останні 13 тижнів, щоб заявити не тільки про свою незгоду з законодавством, а й про спільне управління містом в ході демонстрацій, які стають все більш жорсткими.
Крім формального відкликання законодавства, протестувальники звернулися до уряду з проханням створити комісію з розслідування поведінки поліції при придушенні протестів, оголосити амністію заарештованим, припинити кваліфікувати протести як заворушення і відновити зупинений процес політичних реформ в місті.
Поки незрозуміло, чи вважатимуть вони комітет з розслідування адекватним для задоволення прохання про створення комісії. У зв’язку з відкликанням законопроекту джерело в уряді повідомило, що Лам буде підкреслювати, що цей крок є технічною процедурою для впорядкування законодавчого порядку денного, і Законодавча рада повинна відновити свою роботу в жовтні після літніх канікул.
Як раніше стало відомо, влада Гонконгу має намір оголосити про повне відкликання законопроекту про екстрадицію.