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Руководительница Гонконга официально отозвала законопроект об экстрадиции, который вызвал протесты

Руководительница Гонконга официально отозвала законопроект об экстрадиции, который вызвал протесты

Киев  •  УНН

 • 11344 просмотра

КИЕВ. 4 сентября. УНН. Руководительница Гонконге Керри Лам объявила об официальном отзыве законопроекта об экстрадиции и создаст комитет для изучения основных причин кризиса протеста. Об этом пишет УНН со ссылкой на материалы издания South China Morning Post.

Источник также сообщил, что она создаст комитет по расследованию для изучения основных причин социальных беспорядков и выработки решений для продвижения вперед, не превратив его в полноценную комиссию по расследованию, как того требуют демонстранты. Будет ли комитет независимым, еще предстоит определить.

Решение отозвать законопроект будет означать, что правительство, наконец, присоединится по крайней мере к одному из пяти требований протестующих, которые вышли на улицы за последние 13 недель, чтобы заявить не только о своем несогласии с законодательством, но и об общем управлении городом в ходе демонстраций, которые становятся все более жесткими.

Помимо формального отзыва законодательства, протестующие обратились к правительству с просьбой создать комиссию по расследованию поведения полиции при подавлении протестов, объявить амнистию арестованным, прекратить квалифицировать протесты как беспорядки и возобновить остановленный процесс политических реформ в городе.

Пока неясно, сочтут ли они комитет по расследованию адекватным для удовлетворения просьбы о создании комиссии. В связи с отзывом законопроекта источник в правительстве сообщил, что Лам будет подчеркивать, что этот шаг представляет собой техническую процедуру для упорядочения законодательной повестки дня, и Законодательный совет должен возобновить свою работу в октябре после летних каникул.

Как ранее стало известно, власти Гонконга намерены объявить о полном отзыве законопроекта о екстрадиции.

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