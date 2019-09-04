Влада Гонконгу має намір оголосити про повне відкликання законопроекту про екстрадицію
Київ • УНН
КИЇВ. 4 вересня. УНН. Глава адміністрації Гонконгу Керрі Лам в середу в другій половині дня, як очікується, офіційно оголосить про повне і остаточне відкликання законопроекту про екстрадицію. Про це повідомила газета South China Morning Post з посиланням на урядові джерела, пише УНН.
Формальна відмова від даної законодавчої ініціативи є ключовою вимогою учасників протестних акцій, які тривають у місті три місяці. Раніше Лам погоджувалася зняти мало популярний законопроект з поточного порядку, назвавши його “мертвим”, проте демонстранти вимагали повного і безповоротного відкликання законопроекту з парламенту.
Очікується, що глава виконавчої влади оголосить про цей крок на зустрічі з членами своєї адміністрації і проурядовими законодавцями, запланованої на 16:00 за місцевим часом (11:00 за київським часом). На думку спостерігачів, це стане важливим кроком на шляху врегулювання гострої внутрішньополітичної кризи в цьому спеціальному адміністративному районі Китаю.
В цілому демонстранти висувають п’ять вимог, домагаючись повного і безповоротного відкликання закону про екстрадицію, скликання незалежної комісії для розслідування дій поліції, звільнення всіх затриманих учасників протестних акцій, перестати класифікувати їх як “масові заворушення”, а також виборчої реформи для введення прямих демократичних виборів у Гонконзі.
Варто нагадати, що Китай закликав ЄС негайно припинити “втручатися в справи Гонконгу”.