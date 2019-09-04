Власти Гонконга намерены объявить о полном отзыве законопроекта об экстрадиции

Формальный отказ от данной законодательной инициативы является ключевым требованием участников протестных акций, которые продолжаются в городе три месяца. Ранее Лам соглашалась снять малопопулярный законопроект с текущей повестки, назвав его “мертвым”, однако демонстранты требовали полного и бесповоротного отзыва законопроекта из парламента.

Ожидается, что глава исполнительной власти объявит об этом шаге на встрече с членами своей администрации и проправительственными законодателями, намеченной на 16:00 по местному времени (11:00 по киевскому времени). По мнению наблюдателей, это станет важным шагом на пути урегулирования острого внутриполитического кризиса в этом специальном административном районе Китая.

В общей сложности демонстранты выдвигают пять требований, добиваясь полного и бесповоротного отзыва закона об экстрадиции, созыва независимой комиссии для расследования действий полиции, освобождения всех задержанных участников протестных акций, перестать классифицировать их как “массовые беспорядки”, а также избирательной реформы для введения прямых демократических выборов в Гонконге.

Стоит напомнить, что Китай призвал ЕС немедленно прекратить “вмешиваться в дела Гонконга”.