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Власти Гонконга намерены объявить о полном отзыве законопроекта об экстрадиции

Власти Гонконга намерены объявить о полном отзыве законопроекта об экстрадиции

Киев  •  УНН

 • 8923 просмотра

КИЕВ. 4 сентября. УНН. Глава администрации Гонконга Кэрри Лам в среду во второй половине дня, как ожидается, официально объявит о полном и окончательном отзыве законопроекта об экстрадиции. Об этом сообщила газета South China Morning Post со ссылкой на правительственные источники, пишет УНН.

Формальный отказ от данной законодательной инициативы является ключевым требованием участников протестных акций, которые продолжаются в городе три месяца. Ранее Лам соглашалась снять малопопулярный законопроект с текущей повестки, назвав его “мертвым”, однако демонстранты требовали полного и бесповоротного отзыва законопроекта из парламента.

Ожидается, что глава исполнительной власти объявит об этом шаге на встрече с членами своей администрации и проправительственными законодателями, намеченной на 16:00 по местному времени (11:00 по киевскому времени). По мнению наблюдателей, это станет важным шагом на пути урегулирования острого внутриполитического кризиса в этом специальном административном районе Китая.

В общей сложности демонстранты выдвигают пять требований, добиваясь полного и бесповоротного отзыва закона об экстрадиции, созыва независимой комиссии для расследования действий полиции, освобождения всех задержанных участников протестных акций, перестать классифицировать их как “массовые беспорядки”, а также избирательной реформы для введения прямых демократических выборов в Гонконге.

Стоит напомнить, что Китай призвал ЕС немедленно прекратить “вмешиваться в дела Гонконга”.

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