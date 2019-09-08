В результаті сутичок з поліцією в Гонконзі постраждали 19 осіб
Київ • УНН
КИЇВ. 8 вересня. УНН. Щонайменше 19 людей отримали поранення в результаті зіткнень між демонстрантами і поліцією, що сталися в суботу увечері в Гонконзі. Стан двох постраждалих розцінюється лікарями як серйозний, повідомила в неділю радіостанція RTHK, інформує УНН.
Основні заворушення сталися в районі Монгкок в материковій частині міста. Групи протестувальників поруч з поліцейською дільницею спробували блокувати дороги, влаштовувати підпали і засвітити техніку правоохоронців для розпізнавання облич лазерними вказівками, на що співробітники правоохоронних органів у відповідь застосували гумові кийки і балончики з перцевим газом.
У неділю в другій половині дня плануються чергові мітинги в діловому центрі міста. Частина маніфестантів намір пройти до будівлі генерального консульства США, щоб передати американській стороні петицію із закликом чинити тиск на владу Китаю в питанні забезпечення демократичних прав і свобод в Гонконзі.
Нагадаємо, очільниця Гонконгу офіційно відкликала законопроект про екстрадицію, який спричинив протести.
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