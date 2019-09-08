В результате столкновений с полицией в Гонконге пострадали 19 человек
Киев • УНН
КИЕВ. 8 сентября. УНН. По меньшей мере 19 человек получили ранения в результате столкновений между демонстрантами и полицией, произошедших в субботу вечером в Гонконге. Состояние двух пострадавших расценивается врачами как серьезное, сообщила в воскресенье радиостанция RTHK, информирует УНН.
Основные беспорядки произошли в районе Монгкок в материковой части города. Группы протестующих рядом с полицейским участком попытались блокировать дороги, устраивать поджоги и засветить технику правоохранителей для распознавания лиц лазерными указаниями, на что сотрудники правоохранительных органов в ответ применили резиновые дубинки и баллончики с перечным газом.
В воскресенье во второй половине дня планируются очередные митинги в деловом центре города. Часть манифестантов намерены пройти к зданию генерального консульства США, чтобы передать американской стороне петицию с призывом оказать давление на власти Китая в вопросе обеспечения демократических прав и свобод в Гонконге.
Напомним, глава Гонконга официально отозвала законопроект об экстрадиции, который вызвал протесты.
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