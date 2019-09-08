В результате столкновений с полицией в Гонконге пострадали 19 человек

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Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии
6 марта, 19:19 • 108685 просмотра

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
6 марта, 17:12 • 120536 просмотра

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников
6 марта, 17:07 • 112111 просмотра

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников

Эксклюзив
НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины
6 марта, 14:10 • 118245 просмотра

НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины

рф ударила баллистикой по гостинице, куда поселились волонтеры из Украины, США и Британии: Зеленский показал кадры из Кривого Рога
6 марта, 07:39 • 124053 просмотра

рф ударила баллистикой по гостинице, куда поселились волонтеры из Украины, США и Британии: Зеленский показал кадры из Кривого Рога

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский
5 марта, 17:33 • 150230 просмотра

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта
5 марта, 16:07 • 149985 просмотра

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта

Эксклюзив
"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы
5 марта, 15:54 • 140648 просмотра

"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы

Выезд артистов и медийщиков за границу: Кабмин утвердил новые правила
5 марта, 15:49 • 193282 просмотра

Выезд артистов и медийщиков за границу: Кабмин утвердил новые правила

Трамп может возобновить помощь Украине при определенных условиях - Белый дом
5 марта, 13:05 • 116832 просмотра

Трамп может возобновить помощь Украине при определенных условиях - Белый дом

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Актуальное
В результате столкновений с полицией в Гонконге пострадали 19 человек

В результате столкновений с полицией в Гонконге пострадали 19 человек

Киев  •  УНН

 • 10678 просмотра

КИЕВ. 8 сентября. УНН. По меньшей мере 19 человек получили ранения в результате столкновений между демонстрантами и полицией, произошедших в субботу вечером в Гонконге. Состояние двух пострадавших расценивается врачами как серьезное, сообщила в воскресенье радиостанция RTHK, информирует УНН.

Основные беспорядки произошли в районе Монгкок в материковой части города. Группы протестующих рядом с полицейским участком попытались блокировать дороги, устраивать поджоги и засветить технику правоохранителей для распознавания лиц лазерными указаниями, на что сотрудники правоохранительных органов в ответ применили резиновые дубинки и баллончики с перечным газом.

В воскресенье во второй половине дня планируются очередные митинги в деловом центре города. Часть манифестантов намерены пройти к зданию генерального консульства США, чтобы передать американской стороне петицию с призывом оказать давление на власти Китая в вопросе обеспечения демократических прав и свобод в Гонконге.

Напомним, глава Гонконга официально отозвала законопроект об экстрадиции, который вызвал протесты.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Активисты в Гонконге построили баррикады и заблокировали движение поездов в аэропорт

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