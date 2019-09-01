Активісти у Гонконзі звели барикади і заблокували рух поїздів до аеропорту
Київ • УНН
КИЇВ. 1 вересня. УНН. Мітингувальники звели барикади і спробували заблокувати доступ поїздів до міжнародного аеропорту Гонконгу. Про це передає УНН із посиланням на The Age.
"Поїздки в аеропорт були припинені, коли протестувальники зібралися зовні. Коли потяги були відрізані, протестуючі продовжували йти в аеропорт і будувати барикади через дорогу, на яку, за їхніми словами, не поширювалась судова заборона, що забороняє протести в аеропорту", - йдеться в повідомленні.
Сьогодні, коли поліція проводила перевірки на в'їзд в термінал, кілька тисяч протестуючих зібралися біля аеропорту і побудували барикади на залізничних коліях, що вели в аеропорт.
"Вони покинули місце події після того, як силовики попередили, що на місці події вони почнуть операцію з розмінування, в ході якої часто використовується сльозогінний газ", - йдеться в повідомленні.
Доступ в аеропорт був значно ускладнений, і на цифрових дорожніх знаках стало з'являтися попередження про те, що навмисне блокування руху є незаконним.
Нагадаємо, поліція Гонконгу жорстоко стримала можливих протестувальників у метро.