Поліція Гонконгу жорстоко блокувала активістів у метро
Київ • УНН
КИЇВ. 30 серпня. УНН. Поліція Гонконгу жорстоко стримала можливих протестувальників у метро. Про це передає УНН із посиланням на BBC News.
"Гонконгська поліція жорстоко стримала ймовірних учасників протесту після того, як тисячі людей вийшли в місто всупереч забороні", - йдеться в повідомленні.
Поліція заявила, що вони були викликані на місце події в умовах насильства по відношенню до громадян з боку "радикальних протестувальників".
"Однак неясно, чи всі поранені та заарештовані в метро були залучені в демонстрації", - йдеться в повідомлені.
Нагадаємо, мітингувальники в Гонконзі підпалили дорожнє загородження біля будівлі поліції.