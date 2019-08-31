Мітингувальники у Гонконзі влаштували пожежу біля будівлі поліції - ЗМІ
Київ • УНН
КИЇВ. 31 серпня. УНН. Мітингувальники в Гонконзі підпалили дорожнє загородження біля будівлі поліції. Про це повідомляє AFP, передає УНН.
"Мітингувальники підпалили велике дорожнє загородження біля штаб-квартири поліції Гонконгу", - зазначило видання.
Раніше в Гонконзі проти протестувальникыв поліцейські пустили в хід водомети і сльозогінний газ.
Так, 31 серпня десятки тисяч протестувальників за демократію проігнорували заборону поліції на мітинг в Гонконзі і вийшли на акцію.
Поліція встановила додаткові загородження і "підтягнула" два водомети до офісу уряду Китаю, розгорнула свої підрозділи в різних місцях.
Раніше 31 серпня близько 1000 осіб пройшли християнським маршем через центральний Гонконг. Релігійні збори не вимагають схвалення поліції.
#UPDATE Chaos engulfs Hong Kong's financial heart as police fire tear gas and water cannon at protesters who started fires and threw petrol bombs, defying a ban on rallying -- and threats from China -- to take to the streets for a 13th straight weekend https://t.co/xGftoqzIvO pic.twitter.com/JUvQve3Iqs— AFP news agency (@AFP) August 31, 2019