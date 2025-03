Мітингувальники у Гонконзі влаштували пожежу біля будівлі поліції - ЗМІ

"Мітингувальники підпалили велике дорожнє загородження біля штаб-квартири поліції Гонконгу", - зазначило видання.

Раніше в Гонконзі проти протестувальникыв поліцейські пустили в хід водомети і сльозогінний газ.

Так, 31 серпня десятки тисяч протестувальників за демократію проігнорували заборону поліції на мітинг в Гонконзі і вийшли на акцію.

Поліція встановила додаткові загородження і "підтягнула" два водомети до офісу уряду Китаю, розгорнула свої підрозділи в різних місцях.

Раніше 31 серпня близько 1000 осіб пройшли християнським маршем через центральний Гонконг. Релігійні збори не вимагають схвалення поліції.

#UPDATE Chaos engulfs Hong Kong's financial heart as police fire tear gas and water cannon at protesters who started fires and threw petrol bombs, defying a ban on rallying -- and threats from China -- to take to the streets for a 13th straight weekend https://t.co/xGftoqzIvO pic.twitter.com/JUvQve3Iqs

— AFP news agency (@AFP) August 31, 2019