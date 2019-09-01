Полиция Гонконга жестоко блокировала активистов в метро
Киев • УНН
КИЕВ. 30 августа. УНН. Полиция Гонконга жестоко подавила возможных протестующих в метро. Об этом передает УНН со ссылкой на BBC News.
"Гонконгская полиция жестоко подавила предполагаемых участников протеста после того, как тысячи людей вышли в город вопреки запрету", - говорится в сообщении.
Полиция заявила, что они были вызваны на место происшествия в условиях насилия по отношению к гражданам со стороны "радикальных протестующих".
"Однако неясно, все ли раненые и арестованные в метро были привлечены в демонстрации", - говорится в сообщении.
Напомним, митингующие в Гонконге подожгли дорожное заграждение у здания полиции.