Полиция Гонконга жестоко блокировала активистов в метро

"Гонконгская полиция жестоко подавила предполагаемых участников протеста после того, как тысячи людей вышли в город вопреки запрету", - говорится в сообщении.

Полиция заявила, что они были вызваны на место происшествия в условиях насилия по отношению к гражданам со стороны "радикальных протестующих".

"Однако неясно, все ли раненые и арестованные в метро были привлечены в демонстрации", - говорится в сообщении.

Напомним, митингующие в Гонконге подожгли дорожное заграждение у здания полиции.