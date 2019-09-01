Активисты в Гонконге построили баррикады и заблокировали движение поездов в аэропорт
Киев • УНН
КИЕВ. 1 сентября. УНН. Митингующие возвели баррикады и попытались заблокировать доступ поездов к международному аэропорту Гонконга. Об этом УНН сообщает со ссылкой на The Age.
"Поездки в аэропорт были прекращены, когда протестующие собрались снаружи. Когда поезда были отрезаны, протестующие продолжали идти в аэропорт и строить баррикады через дорогу, на которую, по их словам, не распространялась судебный запрет, запрещающий протесты в аэропорту", - говорится в сообщении.
Сегодня, когда полиция проводила проверки на въезд в терминал, несколько тысяч протестующих собрались возле аэропорта и построили баррикады на железнодорожных путях, ведущих в аэропорт.
"Они покинули место происшествия после того, как силовики предупредили, что на месте происшествия они начнут операцию по разминированию, в ходе которой часто используется слезоточивый газ", - говорится в сообщении.
Доступ в аэропорт был значительно затруднен, и на цифровых дорожных знаках стало появляться предупреждение о том, что умышленные блокировки движения являются незаконными.
Напомним, полиция Гонконга жестоко подавила возможных протестующих в метро.