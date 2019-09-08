Тисячі протестувальників у Гонконзі закликають Трампа "звільнити" місто
Київ • УНН
КИЇВ. 8 вересня. УНН. Гонконзькі протестувальники вирушили до американського консульства, щоб закликати Дональда Трампа "звільнити" місто, про це повідомляє УНН з посиланням на Reuters.
Тисячі гонконгських протестувальників у неділю оспівують "зоряний прапор" і закликають президента США Дональда Трампа "звільнити" місто, що зараз живе під управлінням Китаю. Це крайня з серії демонстрацій, що охоплювали територію місяцями, пише видання.
"Боріться за свободу, стійте за Гонконг", - кричали демонстранти, перш ніж передати петиції в американське консульство, а також: "Протистояти Пекіну, звільнити Гонконг!".
Минулого місяця Трамп запропонував Китаю "по-гуманному" розв'язати проблему в Гонконзі до того, як буде досягнута торгова угода з Вашингтоном (яка дасть змогу зняти напруженість в торгових відносинах Пекіна і Вашингтона).
У свою чергу, Міністр оборони США Марк Еспер у суботу закликав Китай проявляти стриманість у Гонконзі, колишній британській колонії, яка повернулася до китайського правління в 1997 році.
Варто зазначити, Гонконг повернувся до Китаю за формулою "одна країна, дві системи", яка гарантує свободи, якими не користується материк. Багато жителів Гонконгу вважають, що Пекін порушує цю автономію.
Нагадаємо, що очільниця Гонконгу офіційно відкликала законопроект про екстрадицію, через який і відбулись протести.
Водночас, в результаті учорашніх сутичок з поліцією в Гонконзі постраждали 19 осіб.