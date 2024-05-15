Threads запускает собственную программу проверки фактов

Новая социальная сеть Threads, принадлежащая компании Meta, запускает собственную программу фактчекинга после того, как несколько месяцев работала на базе Instagram и Facebook. Об этом УНН пишет со ссылкой на Techcrunch.

Детали

Руководитель Instagram Адам Моссери отметил, что компания предоставила возможность фактчекерам оценивать и помечать ложный контент в Threads. Однако Моссери не поделился никакими подробностями о том, когда именно программа была запущена и ограничена ли она определенными географическими регионами. Также непонятно, какие организации являются партнерами Meta по фактчекингу для Threads.

Издание предполагает, что этот шаг в значительной степени направлен на подготовку к предстоящим выборам в США.

В декабре Meta заявила, что хочет перенести программу проверки фактов на Threads.

Сейчас мы сопоставляем рейтинги фактчекинга из Facebook или Instagram с Threads, но наша цель состоит в том, чтобы партнеры по фактчекингу имели возможность просматривать и оценивать дезинформацию в приложении - добавил Моссери.

Напомним

В прошлом году Meta Platforms запустила приложение для микроблогов Threads, его позиционировали, как приложение для текстовых разговоров Instagram.

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