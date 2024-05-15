Threads запускає власну програму перевірки фактів
Київ • УНН
Нова соціальна мережа Threads від компанії Meta запустила власну програму фактчекінгу для виявлення неправдивого контенту на платформі.
Нова соціальна мережа Threads, що належить компанії Meta, запускає власну програму фактчекінгу після того, як кілька місяців працювала на базі Instagram та Facebook. Про це УНН пише з посиланням на Techcrunch.
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Керівник Instagram Адам Моссері зазначив, що компанія надала можливість фактчекерам оцінювати та позначати неправдивий контент у Threads. Однак Моссері не поділився жодними подробицями про те, коли саме програма була запущена і чи обмежена вона певними географічними регіонами. Також незрозуміло, які організації є партнерами Meta з фактчекінгу для Threads.
Видання припускає, що цей крок значною мірою спрямований на підготовку до майбутніх виборів у США.
У грудні Meta заявила, що хоче перенести програму перевірки фактів на Threads.
Наразі ми співставляємо рейтинги фактчекінгу з Facebook або Instagram з Threads, але наша мета полягає в тому, щоб партнери з фактчекінгу мали можливість переглядати та оцінювати дезінформацію в додатку
Нагадаємо
Минулого року Meta Platforms запустила додаток для мікроблогів Threads, його позіціонували, як додаток для текстових розмов Instagram.
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