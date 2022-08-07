The Times назвали отчет Amnesty International путинской пропагандой

Детали

Британское издание "The Times" назвало "пропагандистами путина" международную правозащитную организацию Amnesty International, обвинившую ВСУ в том, что они якобы прикрываются мирным населением.

Отдельное внимание издание уделило руководительнице Amnesty International Агнесс Каламар. Говорят, что она превратила дискуссию в фарс, обвинив в критике отчета «троллей».

Цитата

«В любой серьезной международной организации Каламар после такого отчета и заявлений ушла бы с должности. Однако Amnesty International это уже не спасет», – говорится в статье.

Напомним

Неправительственная организация Amnesty International в своем отчете заявила, что украинские военные подвергают опасности гражданское население, создавая базы и размещая вооружение в жилых районах, в том числе школах и больницах.

Украинская сторона моментально отреагировала на такое заявление.

Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк прокомментировал это как "участие в российской кампании по дезинформации и пропаганде".

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что "организация Amnesty International – не о поиске и донесении правды, а о создании фальшивого баланса".

Владимир Зеленский отметил, что организация "хочет переложить ответственность за преступления с агрессора на жертву".

"Не позволим поносить нашу армию", – с таким комментарием выступил министр обороны Украины Алексей Резников.