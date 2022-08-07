The Times назвали звіт Amnesty International путінською пропагандою
Київ • УНН
КИЇВ. 7 серпня. УНН. The Times опублікували статтю, в якій вивчили звіт Amnesty International та дійшли висновку — це путінська пропаганда. Про це інформує УНН.
Деталі
Британське видання "The Times" назвало "пропагандистами путіна" міжнародну правозахисну організацію Amnesty International, яка звинуватила ЗСУ у тому, що вони нібито прикриваються мирним населенням.
Окрему увагу видання приділило керівниці Amnesty International Агнес Каламар. Кажуть, що вона перетворила дискусію на фарс, звинувативши в критиці звіту «тролів».
Цитата
«У будь-якій серйозній міжнародній організації Каламар після такого звіту та заяв пішла б з посади. Проте Amnesty International це вже не врятує», – йдеться у статті.
Нагадаємо
Неурядова організація Amnesty International у своєму звіті заявила, що українські військові наражають на небезпеку громадянське населення, створюючи бази та розміщуючи озброєння в житлових районах, зокрема школах і лікарнях.
Українська сторона моментально відреагувала на таку заяву.
Радник голови Офісу президента Михайло Подоляк прокоментував це як "участь у російській кампанії з дезінформації та пропаганди".
Глава МЗС України Дмитро Кулеба заявив, що "організація Amnesty International - не про пошук і донесення правди, а про створення фальшивого балансу".
Володимир Зеленський зазначив, що організація "хоче перекласти відповідальність за злочини з агресора на жертву".
"Не дозволимо паплюжити нашу армію", – з таким коментарем виступив міністр оборони України Олексій Резніков.