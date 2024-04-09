The Telegraph: скорость реакции НАТО на угрозу зависит от железнодорожной инфраструктуры

Когда Франция развернула свои военные силы для руководства новой боевой группой НАТО в Румынии, ее танки были загружены на поезда и готовы к транспортировке через континент, но их задержали на границе с Германией из-за проблем с документами. Французские чиновники с тех пор часто напоминают альянсу, что его авторитет определяется способностью быстро отвечать на угрозы. Об этом пишет The Telegraph, передает УНН.

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Такое мнение также поддерживается высшим руководством НАТО, которое осознает, что они будут участвовать в гонке по переброске до 500 000 военнослужащих к восточным границам альянса при первых признаках агрессии со стороны России.

Мы пытаемся донести до россиян, что видим их действия. Задача состоит в том, чтобы предотвратить кризис и предоставить нашим политическим лидерам альтернативы, кроме необходимости проведения освободительной кампании в Литве или Румынии заявил генерал-лейтенант Бен Ходжес, бывший командующий армии США в Европе, а теперь старший консультант НАТО по логистике.

Со времени прошлогоднего саммита в Вильнюсе НАТО готовит 300 000 военнослужащих к высокой готовности, а также создает силовые структуры, чтобы обеспечить им все необходимое для защиты альянса.

Железные дороги играют ключевую роль в этой логистике: железнодорожные линии - это самый быстрый и эффективный способ перевозки большого количества военной техники и транспортных средств между странами без блокирования дорог.

Но переброска войск по Европе сталкивается с препятствиями в виде сложной бюрократии и неустойчивой инфраструктуры, при этом Германия выступает основным препятствием на обоих путях.

После окончания холодной войны мы полностью перестроили наши вооруженные силы и в значительной степени отказались от всего, что было запланировано и отработано во время холодной войны заявил Генрих Браусс, немецкий генерал-лейтенант в отставке

Но теперь, когда угроза войны стоит у дверей Европы, происходят изменения.

Были разработаны планы региональной обороны, которые позволяют быстро перебросить до 100 бригад (до 500 000 человек) на оборонительные позиции для предотвращения кризиса.

Первые 100 000 человек будут переброшены к восточной границе НАТО в течение первых десяти дней.

Второй эшелон войск прибудет с подкреплением в течение первого месяца, а третий уровень сил будет мобилизован в течение первых шести месяцев.

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