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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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ДОТ может отказаться от услуг еще одного поставщика продуктов питания для ВСУ: детали
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"Северо-восточный фронт вряд ли рф сегодня способна открыть": эксперт оценил возможность наступления россиян на Харьков
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Эксклюзив
Солнечное затмение: астролог рассказала про особенности этого периода
7 апреля 2024, 17:08  •  153459 просмотра

Солнечное затмение: астролог рассказала про особенности этого периода

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7 апреля 2024, 07:44  •  122320 просмотра

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5 апреля 2024, 18:30  •  205064 просмотра

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5 апреля 2024, 11:13  •  192672 просмотра

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5 апреля 2024, 09:38  •  182689 просмотра

Knauf Украина окончательно отказалась комментировать ситуацию с поставками продукции в оккупированный Мариуполь: запретил немецкий офис

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Ситуация в Часовом Яру: в группировке войск "Хортица" сообщают, что продолжаются бои на подступах
5 апреля 2024, 08:38  •  152840 просмотра

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В Госдепе допустили вступление Украины в НАТО после завершения войны

Вступление Украины в НАТО продолжится после завершения российско-украинского конфликта, заявляет Государственный департамент США.

Война •   •  332 просмотра
В Госдепе допустили вступление Украины в НАТО после завершения войны

Китайскую журналистку депортируют из Швеции по обвинению в шпионаже

Китайская журналистка была арестована и будет депортирована из Швеции по обвинению в шпионаже после того, как проработала в нескольких европейских странах, включая Норвегию, в течение 10 лет.

политика •   •  2117 просмотра
Китайскую журналистку депортируют из Швеции по обвинению в шпионаже

Шольц едет с визитом в Китай и будет говорить о войне в Украине

Канцлер Германии Олаф Шольц посетит Китай с 14 по 17 апреля, чтобы обсудить войну в Украине с президентом Китая Си Цзиньпином и изучить потенциал Китая по влиянию на Россию для более мирного решения конфликта.

Война •   •  4638 просмотра
Шольц едет с визитом в Китай и будет говорить о войне в Украине

В Луцке горело 6-этажное общежитие, спасатели эвакуировали трех человек и подростка

В Луцке произошел пожар в 6-этажном общежитии, спасатели эвакуировали 3 взрослых и 1 подростка.

Общество •   •  4632 просмотра
В Луцке горело 6-этажное общежитие, спасатели эвакуировали трех человек и подростка

Удар по Полтавщине: пылает общежитие, один человек погиб, еще 10 травмированы

8 апреля российский снаряд попал в жилой дом в Полтавской области, ранив по меньшей мере 10 человек, и один убив и повредив несколько домов.

Война •   •  7673 просмотра
Удар по Полтавщине: пылает общежитие, один человек погиб, еще 10 травмированы

Сумщина: россияне обстреляли 10 громад, есть жертвы и разрушения

В понедельник было зафиксировано 170 взрывов в 10 населенных пунктах приграничной Сумской области, когда российские войска обстреляли регион артиллерией, минометами, минами, беспилотниками и авиаударами, ранив 3 человек в городе Сумы.

Война •   •  8249 просмотра
Сумщина: россияне обстреляли 10 громад, есть жертвы и разрушения

Bloomberg: Торговля юанями на валютном рынке России достигла рекордного уровня

В марте 2023 года торговля юанем на российском валютном рынке достигла рекордного уровня в 53%, что иллюстрирует растущее значение китайской валюты в российской экономике на фоне ее отделения от западных финансовых систем из-за санкций, введенных из-за войны в Украине.

Экономика •   •  10469 просмотра
Bloomberg: Торговля юанями на валютном рынке России достигла рекордного уровня

В Украине изменился минимальный размер алиментов - Минюст

С января 2024 года минимальный гарантированный размер алиментов в Украине увеличился до 1281,5 грн на детей в возрасте до 6 лет и 1598 грн на детей в возрасте от 6 до 18 лет в связи с ростом прожиточного минимума.

Общество •   •  9414 просмотра
В Украине изменился минимальный размер алиментов - Минюст

В Одесской области 16-летний подросток зарезал мать и сестру из-за отказа в карманных деньгах

16-летний парень из Ананьева Одесской области зарезал свою мать и младшую сестру после того, как им отказали в карманных деньгах, за что ему грозит до 15 лет заключения.

Криминал и ЧП •   •  8560 просмотра
В Одесской области 16-летний подросток зарезал мать и сестру из-за отказа в карманных деньгах

Полное солнечное затмение: где и как наблюдать за явлением рассказали в NASA

Полное солнечное затмение пересечет Северную Америку 8 апреля 2024 года, пройдя над Мексикой, США и Канадой, NASA дали рекомендации по безопасности наблюдения за редким астрономическим явлением, и рассказали где можно наблюдать за заземлением в режиме онлайн.

Новости Мира •   •  11835 просмотра
Полное солнечное затмение: где и как наблюдать за явлением рассказали в NASA