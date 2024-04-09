В Госдепе допустили вступление Украины в НАТО после завершения войны

Процедура вступления Украины в НАТО будет продолжена после окончания конфликта Киева с Москвой, заявил руководитель пресс-службы американского Госдепартамента Мэттью Миллер на регулярном брифинге, передает УНН.

Детали

В этом вопросе ничего не изменилось. <...>В конце концов, этот процесс продвинется вперёд после окончания этого конфликта сказал он.

Миллер добавил, что в альянсе продолжаются переговоры по Украине.

8 апреля постоянный представитель США при НАТО Джулиан Смит заявила, что Украина станет членом альянса, "когда будут выполнены условия, когда союзники согласятся". Киев вступит в НАТО после окончания боевых действий, подчеркнула Смит.

Контекст

Заявку на вступление в НАТО Украина подала осенью 2022 года. Стремление к членству в альянсе закреплено в украинской Конституции.

В феврале 2024 года генеральный секретарь альянса Йенс Столтенберг заявил, что страна получит приглашение в НАТО, когда выполнит необходимые условия. По его словам, Киев близок к членству "как никогда раньше".

Не становясь стороной войны, НАТО должно больше поддерживать Украину - заместитель генерального секретаря Североатлантического альянса