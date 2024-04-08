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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Не становясь стороной войны, НАТО должно больше поддерживать Украину - заместитель генерального секретаря Североатлантического альянса

Не становясь стороной войны, НАТО должно больше поддерживать Украину - заместитель генерального секретаря Североатлантического альянса

Киев  •  УНН

8 апреля 2024, 15:57  •  14250 просмотра

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НАТО должно играть более сильную координирующую роль в поддержке Украины, не становясь при этом стороной в войне, помня о риске эскалации между поддержкой Украины и перерастанием конфликта в более масштабную войну между НАТО и Россией.

НАТО должно играть более выраженную координирующую роль в поддержке Украины, но в Альянсе учитывают риск эскалации, поэтому речь идет именно о легитимной и необходимой поддержке. Об этом в интервью Digi24 заявил заместитель генерального секретаря НАТО Мирча Джоане, передает УНН.

Мы говорим об одной простой вещи. НАТО должно играть более сильную координирующую роль в поддержке Украины, не становясь при этом стороной войны - мы очень хорошо осознаем риск эскалации, мы очень хорошо осознаем эту пограничную зону между поддержкой Украины, которая является законной и необходимой, и эскалацией и без того греховной войны в еще большую войну между НАТО и Россией.

- сказал Мирча Джоане.

Он также отметил о важности иметь миссию НАТО или какую-то форму координации НАТО, чтобы помочь Украине с координацией поддержки в войне с РФ.

Прежде всего, сделать украинскую армию оперативно совместимой с нами, таким образом сделав ее более готовой, когда у нас будут политические условия, принять их в нашу евроатлантическую и европейскую семью

- подчеркнул Мирча Джоанэ.

Джоанэ обсудил на Digi24 уязвимые места Румынии и подготовку к региональным и международным угрозам.

Идея о том, что вам нужно 24 часа, чтобы ваши союзники пришли, устарела, она уже неактуальна. Сейчас мы работаем с нулевого дня, не дай Бог, начала агрессии против Румынии, скажем, если в этом случае мы больше не планируем, подкрепление союзников приходит через, я не знаю, сколько времени, но мы думаем и планируем с нулевого дня быть там, чтобы иметь возможность действительно защищать каждый квадратный сантиметр земли

- заявил Мирча Джоанэ.

Заместитель председателя НАТО объяснил, когда румынская армия может перейти под командование НАТО. Также он сообщил, сколько времени есть для Румынии на вероятное сопротивление, до начала вмешательства войск НАТО.

У нас есть военное планирование с румынскими союзниками, с НАТО, и, не дай Бог, румынская армия, в большой доле, более 90%, переходит под наше командование, командование НАТО, и мы начинаем делать то, что мы должны делать. (...) я хочу дать сигнал уверенности и спокойствия по этим вопросам. В случае нападения оборонная стратегия потребовала бы мобилизации от 60 000 до 100 000 военных, а также значительных ресурсов оборудования и боеприпасов. В основном Румынии понадобится 20 миллионов литров топлива и 12 тысяч тонн

- сказал он в интервью Il Messaggero.

Напомним,

Более 2200 военнослужащих и 135 кораблей, самолетов и транспортных средств из 12 стран-членов и партнеров НАТО участвуют в военно-морских учениях "Морской щит - 24" в Румынии.

Игорь Тележников

Игорь Тележников

Войнаполитика
natoNATO
ruminiyaРумыния
ukrainaУкраина
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