Опыт и знания: эксперт рассказал, почему специалистов КНИИСЭ надо привлечь к формированию Реестра оборудования по производству табачной продукции
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В Украине до сих пор есть чиновники, которые ведут диверсионную политику, в частности в налоговой - эксперт
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Tesla, Mazda и Nissan: какие подержанные авто в возрасте до 5 лет украинцы больше всего импортировали в апреле
В апреле украинцы приобрели 5,3 тыс. подержанных автомобилей возрастом до 5 лет, ввезенных из-за рубежа, причем самыми популярными моделями были Tesla Model Y и Model 3.
Обстрел пятиэтажки в Херсоне: у 15-летнего парня минно-взрывная травма и легкие ранения поясницы
22 мая россияне обстреляли пятиэтажный дом в Херсоне, ранив пять человек, в том числе 15-летнего мальчика с минно-взрывной травмой и легкими ранениями.
На Черниговщине задержали мужчину, который дважды выстрелил из винтовки в жену
На Прилуччине 49-летний мужчина дважды выстрелил в свою жену из ружья во время семейной ссоры, в результате чего она получила огнестрельные ранения и была госпитализирована, после чего его задержала полиция.
Харьков под новой вражеской атакой
Харьков снова под обстрелом врага, а власти призывают жителей города укрыться в укрытиях.
Индия и Египет стали главными направлениями для экспорта российского мазута морем
В апреле 2023 года Индия и Египет стали основными направлениями экспорта российского судового мазута: Индия получила 0,6 млн тонн, а Египет - почти 0,5 млн тонн, поскольку российский экспорт был перенаправлен после введения эмбарго ЕС.
Макрон назвал беспорядки в Новой Каледонии беспрецедентными: оставляет здесь 3000 французских военных
Шесть человек погибли и сотни получили ранения в результате беспрецедентных беспорядков на французской территории Новой Каледонии из-за противоречивой избирательной реформы, которая предоставляет право голоса жителям Франции.
"Слова не перехватывают ракеты": на фоне ударов рф по Харькову Кулеба призвал передать Украине больше систем Patriot
Массированные ракетные удары России по Харькову подчеркивают насущную потребность Украины в семи системах противовоздушной обороны Patriot для перехвата российских ракет и предотвращения дальнейших жертв и разрушений.
Смотрите, куда паркуете авто: синоптик предупредила о большом ливне в Киеве сегодня
Сегодня в Киеве ожидается сильный дождь с грозой, ливнями и порывистым ветром, поэтому жителям стоит быть осторожными с местами для парковки автомобилей и взять с собой зонтики.
Партизаны зафиксировали разгрузку военной техники в оккупированной Евпатории - "АТЭШ"
Украинские партизаны зафиксировали разгрузку военной техники, в частности БМП, танков и вагонов с боеприпасами, на таварной станции в оккупированной рф Евпатории.
Белый дом пока не подтверждает, будет ли Байден на Саммите мира
Участие президента США в Саммите мира в Швейцарии в следующем месяце остается неопределенным, поскольку Белый дом не подтвердил, будет ли он единственным лидером G7, который пропустит мероприятие.