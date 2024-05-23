Tesla, Mazda и Nissan: какие подержанные авто в возрасте до 5 лет украинцы больше всего импортировали в апреле

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Эксклюзив
Опыт и знания: эксперт рассказал, почему специалистов КНИИСЭ надо привлечь к формированию Реестра оборудования по производству табачной продукции
  •  86927 просмотра

Опыт и знания: эксперт рассказал, почему специалистов КНИИСЭ надо привлечь к формированию Реестра оборудования по производству табачной продукции

Эксклюзив
Коррупционер высшего сорта: эксперт о планах Гетманцева разрешить бронирование «клуба белого бизнеса»
  •  103486 просмотра

Коррупционер высшего сорта: эксперт о планах Гетманцева разрешить бронирование «клуба белого бизнеса»

Эксклюзив
В МОН сообщили, когда в школах появятся учебники по истории с разделом о войне рф против Украины
22 мая 2024, 10:38  •  142785 просмотра

В МОН сообщили, когда в школах появятся учебники по истории с разделом о войне рф против Украины

Эксклюзив
Воины АТО прокомментировали угрозы НАБУ и САП арестовать их земли: "Пусть едут к нам на фронт"
22 мая 2024, 09:04  •  139928 просмотра

Воины АТО прокомментировали угрозы НАБУ и САП арестовать их земли: "Пусть едут к нам на фронт"

Эксклюзив
Поддельные мировые бренды и сахарная пудра: как в Украине через популярные маркетплейс продаются сомнительные БАДы
22 мая 2024, 08:20  •  134257 просмотра

Поддельные мировые бренды и сахарная пудра: как в Украине через популярные маркетплейс продаются сомнительные БАДы

Эксклюзив
Идея Гетманцева о бронировании для участников "клуба белого бизнеса" является попыткой разделить бизнес на кластеры - эксперт
22 мая 2024, 08:18  •  114799 просмотра

Идея Гетманцева о бронировании для участников "клуба белого бизнеса" является попыткой разделить бизнес на кластеры - эксперт

Эксклюзив
В нацпарке "Тузловские лиманы" выявлено массовое браконьерство
21 мая 2024, 11:44  •  121143 просмотра

В нацпарке "Тузловские лиманы" выявлено массовое браконьерство

Эксклюзив
Представитель Ассоциации перевозчиков о ситуации с бронированием дальнобойщиков: большая часть перевозок не осуществляется, водители ожидают реакцию правительства
21 мая 2024, 11:39  •  117269 просмотра

Представитель Ассоциации перевозчиков о ситуации с бронированием дальнобойщиков: большая часть перевозок не осуществляется, водители ожидают реакцию правительства

Эксклюзив
В Киеве есть дефицит водителей общественного транспорта, под угрозой и частные транспортные предприятия
21 мая 2024, 09:10  •  120600 просмотра

В Киеве есть дефицит водителей общественного транспорта, под угрозой и частные транспортные предприятия

Эксклюзив
В Украине до сих пор есть чиновники, которые ведут диверсионную политику, в частности в налоговой - эксперт
21 мая 2024, 07:29  •  113900 просмотра

В Украине до сих пор есть чиновники, которые ведут диверсионную политику, в частности в налоговой - эксперт

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16 мая 2024, 09:35  •  464536 просмотра

Tesla, Mazda и Nissan: какие подержанные авто в возрасте до 5 лет украинцы больше всего импортировали в апреле

В апреле украинцы приобрели 5,3 тыс. подержанных автомобилей возрастом до 5 лет, ввезенных из-за рубежа, причем самыми популярными моделями были Tesla Model Y и Model 3.

Экономика •   •  6861 просмотра
Tesla, Mazda и Nissan: какие подержанные авто в возрасте до 5 лет украинцы больше всего импортировали в апреле

Обстрел пятиэтажки в Херсоне: у 15-летнего парня минно-взрывная травма и легкие ранения поясницы

22 мая россияне обстреляли пятиэтажный дом в Херсоне, ранив пять человек, в том числе 15-летнего мальчика с минно-взрывной травмой и легкими ранениями.

Общество •   •  9977 просмотра
Обстрел пятиэтажки в Херсоне: у 15-летнего парня минно-взрывная травма и легкие ранения поясницы

На Черниговщине задержали мужчину, который дважды выстрелил из винтовки в жену

На Прилуччине 49-летний мужчина дважды выстрелил в свою жену из ружья во время семейной ссоры, в результате чего она получила огнестрельные ранения и была госпитализирована, после чего его задержала полиция.

Общество •   •  8003 просмотра
На Черниговщине задержали мужчину, который дважды выстрелил из винтовки в жену

Харьков под новой вражеской атакой

Харьков снова под обстрелом врага, а власти призывают жителей города укрыться в укрытиях.

Война •   •  10372 просмотра
Харьков под новой вражеской атакой

Индия и Египет стали главными направлениями для экспорта российского мазута морем

В апреле 2023 года Индия и Египет стали основными направлениями экспорта российского судового мазута: Индия получила 0,6 млн тонн, а Египет - почти 0,5 млн тонн, поскольку российский экспорт был перенаправлен после введения эмбарго ЕС.

Экономика •   •  9108 просмотра
Индия и Египет стали главными направлениями для экспорта российского мазута морем

Макрон назвал беспорядки в Новой Каледонии беспрецедентными: оставляет здесь 3000 французских военных

Шесть человек погибли и сотни получили ранения в результате беспрецедентных беспорядков на французской территории Новой Каледонии из-за противоречивой избирательной реформы, которая предоставляет право голоса жителям Франции.

Новости Мира •   •  8994 просмотра
Макрон назвал беспорядки в Новой Каледонии беспрецедентными: оставляет здесь 3000 французских военных

"Слова не перехватывают ракеты": на фоне ударов рф по Харькову Кулеба призвал передать Украине больше систем Patriot

Массированные ракетные удары России по Харькову подчеркивают насущную потребность Украины в семи системах противовоздушной обороны Patriot для перехвата российских ракет и предотвращения дальнейших жертв и разрушений.

Война •   •  11615 просмотра
"Слова не перехватывают ракеты": на фоне ударов рф по Харькову Кулеба призвал передать Украине больше систем Patriot

Смотрите, куда паркуете авто: синоптик предупредила о большом ливне в Киеве сегодня

Сегодня в Киеве ожидается сильный дождь с грозой, ливнями и порывистым ветром, поэтому жителям стоит быть осторожными с местами для парковки автомобилей и взять с собой зонтики.

Общество •   •  9818 просмотра
Смотрите, куда паркуете авто: синоптик предупредила о большом ливне в Киеве сегодня

Партизаны зафиксировали разгрузку военной техники в оккупированной Евпатории - "АТЭШ"

Украинские партизаны зафиксировали разгрузку военной техники, в частности БМП, танков и вагонов с боеприпасами, на таварной станции в оккупированной рф Евпатории.

Война •   •  12469 просмотра
Партизаны зафиксировали разгрузку военной техники в оккупированной Евпатории - "АТЭШ"

Белый дом пока не подтверждает, будет ли Байден на Саммите мира

Участие президента США в Саммите мира в Швейцарии в следующем месяце остается неопределенным, поскольку Белый дом не подтвердил, будет ли он единственным лидером G7, который пропустит мероприятие.

политика •   •  12521 просмотра
Белый дом пока не подтверждает, будет ли Байден на Саммите мира