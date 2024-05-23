Tesla, Mazda и Nissan: какие подержанные авто в возрасте до 5 лет украинцы больше всего импортировали в апреле

В апреле украинцев приобрели более 5,3 тысячи ввезенных из-за границы подержанных легковых авто в возрасте до 5 лет. Об этом пишет УНН со ссылкой на «Укравтопром».

Детали

В течение апреля свою первую регистрацию в Украине прошли 19,8 тыс. легковых авто с пробегом. Таким образом, авто возрастом до 5 лет составили 27% этого количества - говорят аналитики.

Согласно статистике «Укравтопрома», наибольшим спросом в этом сегменте пользовались бензиновые авто - их доля составила 40%. За ними следуют электромобили (39%) и дизельные авто (9%). Доля гибридных машин и авто с ГБО составила 8% и 4%, соответственно.

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В целом наиболее популярными моделями среди подержанных авто в возрасте до 5 лет оказались:

Tesla Model Y - 343 единицы;

Tesla Model 3 - 323 ед;

Mazda CX5 - 189 ед;

Nissan Rogue - 174 ед;

Hyundai Kona - 172 ед;

Volkswagen Tiguan - 165 ед;

Volkswagen Golf - 152 ед;

Audi E-Tron Sportback - 112 ед;

Nissan Leaf - 110 ед;

Volkswagen ID.4 - 102 ед.

Напомним,

В апреле 2024 года украинцы купили почти 1200 автомобилей, импортированных из Китая, причем электромобили составляли 77% от общего количества.