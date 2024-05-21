Рада поддержала реформу автострахования: что известно
Киев • УНН
Парламент принял закон, который постепенно увеличивает суммы автострахования до уровня ЕС, вводит быстрые выплаты для обанкротившихся страховщиков, прямое урегулирование за повреждение транспортных средств и расширяет использование "европейского протокола" для подачи заявлений без участия полиции.
Верховная Рада приняла во втором чтении законопроект о реформе автострахования. В частности, документ предусматривает постепенное повышение размеров страховых сумм до размеров, установленных в странах Европейского союза. Об этом сообщил народный депутат Ярослав Железняк, передает УНН.
Детали
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Он отметил, что законопроектом предусматривается постепенное повышение размеров страховых сумм (максимальных размеров страховой выплаты) до размеров, установленных в странах Европейского союза.
Также предполагается ввести быстрое осуществление гарантийных выплат пострадавшим лицам за страховщиков-банкротов до введения в действие Закона (сейчас это годы, а предлагается до 90 дней); ввести прямое урегулирование во всех случаях ДТП, в которых вред причинен только транспортному средству, что позволит потерпевшему лицу обращаться за страховой выплатой к своему страховщику, даже если виновник не застрахован.
Проект закона также предусматривает расширить применение "европротокола" - оформление заявления о страховом возмещении при ДТП без участия полиции.
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Рада поддержала реформу автострахования: что известно
Парламент принял закон, который постепенно увеличивает суммы автострахования до уровня ЕС, вводит быстрые выплаты для обанкротившихся страховщиков, прямое урегулирование за повреждение транспортных средств и расширяет использование "европейского протокола" для подачи заявлений без участия полиции.
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