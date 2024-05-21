Рада поддержала реформу автострахования: что известно

Верховная Рада приняла во втором чтении законопроект о реформе автострахования. В частности, документ предусматривает постепенное повышение размеров страховых сумм до размеров, установленных в странах Европейского союза. Об этом сообщил народный депутат Ярослав Железняк, передает УНН.

Детали

Рада поддержала №8300 о реформе автострахования. "За" - 294 - сообщил Железняк.

Он отметил, что законопроектом предусматривается постепенное повышение размеров страховых сумм (максимальных размеров страховой выплаты) до размеров, установленных в странах Европейского союза.

Также предполагается ввести быстрое осуществление гарантийных выплат пострадавшим лицам за страховщиков-банкротов до введения в действие Закона (сейчас это годы, а предлагается до 90 дней); ввести прямое урегулирование во всех случаях ДТП, в которых вред причинен только транспортному средству, что позволит потерпевшему лицу обращаться за страховой выплатой к своему страховщику, даже если виновник не застрахован.

Проект закона также предусматривает расширить применение "европротокола" - оформление заявления о страховом возмещении при ДТП без участия полиции.

Договорились что ряд важных правок для индустрии страхования будут добавлены в законодательство в ближайшее время от Комитета - добавил Железняк.

Напомним,

В апреле в Украине резко возросло количество обращений в Министерство внутренних дел относительно перерегистрации авто.