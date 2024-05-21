Рада підтримала реформу автострахування: що відомо
Київ • УНН
Парламент ухвалив закон, який поступово збільшує суми автострахування до рівня ЄС, запроваджує швидкі виплати для збанкрутілих страховиків, пряме врегулювання за пошкодження транспортних засобів та розширює використання "європейського протоколу" для подачі заяв без участі поліції.
Верховна Рада ухвалила у другому читанні законопроєкт про реформу автострахування. Зокрема, документ передбачає поступове підвищення розмірів страхових сум до розмірів, встановлених в країнах Європейського союзу. Про це повідомив народний депутат Ярослав Железняк, передає УНН.
Деталі
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Він зазначив, що законопроєктом передбачається поступове підвищення розмірів страхових сум (максимальних розмірів страхової виплати) до розмірів, встановлених в країнах Європейського союзу.
Також передбачається запровадити швидке здійснення гарантійних виплат потерпілим особам за страховиків-банкрутів до введення в дію Закону (зараз це роки, а пропонується до 90 днів); запровадити пряме врегулювання у всіх випадках ДТП, в яких шкода завдана лише транспортному засобу, що дозволить потерпілій особі звертатись за страховою виплатою до свого страховика, навіть якщо винуватець не застрахований.
Проєкт закону також передбачає розширити застосування "європротоколу" - оформлення заяви про страхове відшкодування при ДТП без участі поліції.
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