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Tesla, Mazda та Nissan: які вживані авто віком до 5 років українці найбільше імпортували у квітні

Tesla, Mazda та Nissan: які вживані авто віком до 5 років українці найбільше імпортували у квітні

Київ • УНН

 • 12951 перегляди

У квітні українці придбали 5,3 тис. вживаних автомобілів віком до 5 років, ввезених з-за кордону, причому найпопулярнішими моделями були Tesla Model Y і Model 3.

У квітні українців придбали понад 5,3 тисячі ввезених з-за кордону вживаних легкових авто віком до 5 років. Про це пише УНН з посиланням на  "Укравтопром".

Деталі 

Впродовж квітня свою першу реєстрацію в Україні пройшли 19,8 тис. легкових авто з пробігом. Отже, авто віком до 5 років становили 27% цієї кількості

- кажуть аналітики. 

Згідно зі статистикою "Укравтопрому", найбільшим попитом у цьому сегменті користувались бензинові авто – їх частка склала 40%. За ними йдуть електромобілі (39%) та дизельні авто (9%). Частка гібридних машин та авто з ГБО склала 8% і 4%, відповідно.

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Загалом найбільш популярними моделями серед вживаних авто віком до 5 років виявились:

  • Tesla Model Y – 343 одиниці;
  • Tesla Model 3 – 323 од.;
  • Mazda CX5 – 189 од.;
  • Nissan Rogue – 174 од.;
  • Hyundai Kona – 172 од.;
  • Volkswagen Tiguan – 165 од.;
  • Volkswagen Golf – 152 од.;
  • Audi E-Tron Sportback – 112 од.;
  • Nissan Leaf – 110 од.;
  • Volkswagen ID.4 – 102 од.

Нагадаємо

У квітні 2024 року українці купили майже 1200 автомобілів, імпортованих з Китаю, причому електромобілі становили 77% від загальної кількості.

Володимир Омельченко

Володимир Омельченко

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