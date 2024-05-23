Tesla, Mazda та Nissan: які вживані авто віком до 5 років українці найбільше імпортували у квітні
Київ • УНН
У квітні українці придбали 5,3 тис. вживаних автомобілів віком до 5 років, ввезених з-за кордону, причому найпопулярнішими моделями були Tesla Model Y і Model 3.
У квітні українців придбали понад 5,3 тисячі ввезених з-за кордону вживаних легкових авто віком до 5 років. Про це пише УНН з посиланням на "Укравтопром".
Деталі
Впродовж квітня свою першу реєстрацію в Україні пройшли 19,8 тис. легкових авто з пробігом. Отже, авто віком до 5 років становили 27% цієї кількості
Згідно зі статистикою "Укравтопрому", найбільшим попитом у цьому сегменті користувались бензинові авто – їх частка склала 40%. За ними йдуть електромобілі (39%) та дизельні авто (9%). Частка гібридних машин та авто з ГБО склала 8% і 4%, відповідно.
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Загалом найбільш популярними моделями серед вживаних авто віком до 5 років виявились:
- Tesla Model Y – 343 одиниці;
- Tesla Model 3 – 323 од.;
- Mazda CX5 – 189 од.;
- Nissan Rogue – 174 од.;
- Hyundai Kona – 172 од.;
- Volkswagen Tiguan – 165 од.;
- Volkswagen Golf – 152 од.;
- Audi E-Tron Sportback – 112 од.;
- Nissan Leaf – 110 од.;
- Volkswagen ID.4 – 102 од.
Нагадаємо
У квітні 2024 року українці купили майже 1200 автомобілів, імпортованих з Китаю, причому електромобілі становили 77% від загальної кількості.