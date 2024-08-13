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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Терроризировала жителей прифронтовой Донетчины: СБУ нейтрализовала банду

Терроризировала жителей прифронтовой Донетчины: СБУ нейтрализовала банду

Киев  •  УНН

13 августа 2024, 11:05  •  5016 просмотра

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В Донецкой области СБУ задержала преступную группировку, которая вымогала деньги у предпринимателей и организовывала разбойные нападения. Лидеру банды грозит до 15 лет заключения за разбой в условиях военного положения.

В Донецкой области служба безопасности нейтрализовала преступную группировку, которая облагала "данью" предпринимателей и организовывала разбойные нападения. Задержан лидер банды - уголовник-рецидивист. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу СБУ.

По имеющимся данным, бандиты терроризировали жителей прифронтовых городов, где облагали "данью" предпринимателей и организовывали разбойные нападения. Таким образом они расшатывали внутреннюю обстановку в регионе и пытались усилить свое влияние на криминогенную ситуацию

- рассказали в СБУ.

В частности, лидер банды пытался "выбить" из владельца частного медучреждения полмиллиона долларов. Как свидетельствуют материалы дела, в случае получения всей суммы от потерпевшего, злоумышленник планировал его убить, а тело закопать в лесополосе за городом.

Для реализации преступления мужчина привлек двух участников банды.

Злоумышленники длительное время следили за предпринимателем: изучали распорядок дня, маршруты передвижения и круг близких знакомых.

Участники банды должны были похитить потерпевшего и в багажнике авто вывезти за город, где ему подготовили "могилу".

Сотрудники Службы безопасности задержали лидера и участников банды при попытке похищения потерпевшего возле его дома.

При обысках у задержанных изъято:

  • гранаты Ф-1 и РГД-5, автомат Калашникова, пистолет Макарова;
  • балаклавы, лопату, перчатки, скотч и стяжки, которые фигуранты подготовили для совершения разбойного нападения и убийства;
  • мобильные телефоны с доказательствами преступных действий.

Сейчас лидеру банды сообщено о подозрении по ч. 4 ст. 187 Уголовного кодекса Украины (разбой, совершенный организованной группой в условиях военного положения).

Злоумышленник находится под стражей. Решается вопрос о привлечении к ответственности всех участников группировки.

Им грозит до 15 лет тюрьмы с конфискацией имущества.

На Хмельниччині затримали лідера банди, яка на замовлення рф підпалювала автівки ТЦК5 августа 2024, 10:15 • 30537 просмотров

Татьяна Краевская

Татьяна Краевская

Криминал и ЧП
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