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Террористы обстреляли Кривой Рог: количество жертв растет

Киев • УНН

 • 19620 просмотра

В результате ракетного удара по Кривому Рогу погибли двое людей, одиннадцать получили ранения. Спасатели эвакуируют жителей из поврежденных зданий и продолжают оперативные работы.

Террористы обстреляли Кривой Рог: количество жертв растет

В Кривом Роге увеличилось количество погибших и пострадавших. Об этом сообщает ГСЧС Украины, передает УНН.

Детали

Согласно информации, в результате ракетного удара по Кривому Рогу погибли двое людей. Также известно, что одиннадцать человек получили ранения, в том числе 6 тяжелых.

На месте удара работают экстренные службы. Спасатели эвакуируют жителей с третьих и четвертых этажей поврежденных зданий. 

Оперативные работы продолжаются. Информация о количестве пострадавших уточняется.

Напоминаем

Вражеский удар по гражданской инфраструктуре в Кривом Роге привел к пожару. Спасателям удалось спасти 14 человек. 

В Кривом Роге спасатели спасли 14 человек после ракетного удара05.03.25, 23:15 • 19101 просмотр

Юлия Котвицкая

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