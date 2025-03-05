Террористы обстреляли Кривой Рог: количество жертв растет
Киев • УНН
В результате ракетного удара по Кривому Рогу погибли двое людей, одиннадцать получили ранения. Спасатели эвакуируют жителей из поврежденных зданий и продолжают оперативные работы.
В Кривом Роге увеличилось количество погибших и пострадавших. Об этом сообщает ГСЧС Украины, передает УНН.
Детали
Согласно информации, в результате ракетного удара по Кривому Рогу погибли двое людей. Также известно, что одиннадцать человек получили ранения, в том числе 6 тяжелых.
На месте удара работают экстренные службы. Спасатели эвакуируют жителей с третьих и четвертых этажей поврежденных зданий.
Оперативные работы продолжаются. Информация о количестве пострадавших уточняется.
Напоминаем
Вражеский удар по гражданской инфраструктуре в Кривом Роге привел к пожару. Спасателям удалось спасти 14 человек.
В Кривом Роге спасатели спасли 14 человек после ракетного удара05.03.25, 23:15 • 19101 просмотр