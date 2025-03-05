Терористи обстріляли Кривий Ріг: кількість жертв зростає

У Кривому Розі зросла кількість загиблих і постраждалих. Про це повідомляє ДСНС України, передає УНН.

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Згідно з інформацією, через ракетний удар по Кривому Рогу загинули двоє людей. Також відомо, що одинадцять осіб отримали поранення, у тому числі 6 важких.

На місці удару працюють екстрені служби. Рятувальники евакуюють мешканців із третіх і четвертих поверхів пошкоджених будівель.

Оперативні роботи тривають. Інформація про кількість постраждалих уточнюється.

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