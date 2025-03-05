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На боці рф проти України воює щонайменше 155 громадян Китаю – Зеленський
9 квітня, 17:29 • 34211 перегляди

На боці рф проти України воює щонайменше 155 громадян Китаю – Зеленський

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Терористи обстріляли Кривий Ріг: кількість жертв зростає

Київ • УНН

 • 19682 перегляди

Внаслідок ракетного удару по Кривому Розі загинуло двоє людей, одинадцять отримали поранення. Рятувальники евакуюють мешканців з пошкоджених будівель та продовжують оперативні роботи.

Терористи обстріляли Кривий Ріг: кількість жертв зростає

У Кривому Розі зросла кількість загиблих і постраждалих. Про це повідомляє ДСНС України, передає УНН.

Деталі

Згідно з інформацією, через ракетний удар по Кривому Рогу загинули двоє людей. Також відомо, що одинадцять осіб отримали поранення, у тому числі 6 важких.

На місці удару працюють екстрені служби. Рятувальники евакуюють мешканців із третіх і четвертих поверхів пошкоджених будівель. 

Оперативні роботи тривають. Інформація про кількість постраждалих уточнюється.

Нагадаємо

Ворожий удар по цивільній інфраструктурі у Кривому Розі призвів до пожежі Рятувальникам вдалося врятувати 14 осіб. 

У Кривому Розі рятувальники врятували 14 людей після ракетного удару05.03.25, 23:15 • 19163 перегляди

Юлія Котвицька

Юлія Котвицька

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