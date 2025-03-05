Терористи обстріляли Кривий Ріг: кількість жертв зростає
Київ • УНН
Внаслідок ракетного удару по Кривому Розі загинуло двоє людей, одинадцять отримали поранення. Рятувальники евакуюють мешканців з пошкоджених будівель та продовжують оперативні роботи.
У Кривому Розі зросла кількість загиблих і постраждалих. Про це повідомляє ДСНС України, передає УНН.
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Згідно з інформацією, через ракетний удар по Кривому Рогу загинули двоє людей. Також відомо, що одинадцять осіб отримали поранення, у тому числі 6 важких.
На місці удару працюють екстрені служби. Рятувальники евакуюють мешканців із третіх і четвертих поверхів пошкоджених будівель.
Оперативні роботи тривають. Інформація про кількість постраждалих уточнюється.
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У Кривому Розі рятувальники врятували 14 людей після ракетного удару05.03.25, 23:15 • 19163 перегляди