Терехов призвал ввести должности социальных менеджеров для сопровождения ВПЛ.

Мэр Харькова, глава Ассоциации прифронтовых городов и громад (АПМГ) Игорь Терехов аргументировал необходимость реформы системы поддержки вынужденных переселенцев. С этой целью он инициировал создание "единого маршрута" для ВПЛ, изложив свои аргументы и предложения в материале для "Укринформа".

По убеждению главы АПМГ, поддержка переселенцев – это не благотворительность и не "социальный бонус". Это обязанность государства и элемент устойчивости страны, однако сейчас государственная политика в отношении ВПЛ "очень несовершенна".

Последствия этих несовершенных решений мы видим каждый день: многочасовые очереди, растерянные люди, разорванная логика процедур, дублирование справок и процессов. Как следствие – усталость и отчаяние. И, как бы нам этого ни хотелось, мы собственноручно не можем исправить эту ситуацию. Потому что проблема не в отсутствии желания "на местах" – а в архитектуре всей системы. Сегодня поддержка переселенцев разорвана между разными ведомствами. Каждый делает что-то свое, но очень часто – без синхронизации, без общего стандарта, без единой ответственности за результат. Получается не маршрут помощи, а лабиринт, сквозь который до гарантированной тебе поддержки добраться почти невозможно - констатирует Терехов.

Ключевая проблема – разрозненность услуг и поддержки между различными ведомствами и институтами.

"И из-за такой разорванности между разными направлениями поддержки люди вынуждены сами ориентироваться в сложной и непонятной системе, стоять в очередях и фактически – пробивать бюрократическую стену. Сил и терпения хватает не у всех. Это основная проблема. Нельзя строить систему поддержки на предположении, что человек должен быть сильным, юридически грамотным и иметь время бесконечно и безрезультатно обивать пороги разных учреждений. Это особенно болезненно, если учесть, что около 64% переселенцев живут за чертой бедности, большинство – зависят от государственной помощи, а уровень безработицы среди ВПЛ существенно выше среднего по стране", - подчеркивает Игорь Терехов.

Он подчеркивает: без понятного сопровождения люди не могут воспользоваться теми возможностями, которые для них формально существуют.

Мы часто путаем "наличие программ" с "доступностью программ". Но программа, которой человек не может воспользоваться, – это не поддержка. Доступность – это когда маршрут к услуге четкий, быстрый и человечный. Когда есть сопровождение и ответственность. Поэтому я считаю принципиально важным шагом ввести на национальном уровне единый маршрут поддержки ВПЛ. Такой, который одинаково работает по всей стране, но при этом учитывает разные условия – и прифронтовые, где нагрузка и риски объективно выше, и тыловые - предлагает мэр Харькова.

По его словам, ключевым элементом "единого маршрута ВПЛ" должны стать социальные менеджеры – специалисты, которые знают систему и помогают людям пройти ее без хаоса, лишних очередей и унижений.

"Социальный менеджер – это ответ на головную боль системы: когда ответственность размыта, а человек остается один на один с бюрократией. Социальный менеджер дает навигацию, сопровождение, помогает с документами, соединяет с услугами, координирует разные ведомства вокруг потребностей одной семьи. Это самая человечная и одновременно самая эффективная форма работы: меньше потерь времени, меньше ошибок, больше результата", - отмечает чиновник.

Решение проблем ВПЛ, уверен он, должно быть государственным - с четкими стандартами, финансированием, цифровыми решениями, прозрачными правилами.

"Люди, пережившие войну и потерю дома, не должны тратить месяцы и годы своей, начатой заново, жизни на борьбу с бюрократической машиной. Они должны тратить это время на работу, детей, учебу, лечение, восстановление – на жизнь. Потому что главный смысл государства в войне – не только выстоять. Главный смысл – сохранить людей", - резюмирует Игорь Терехов.