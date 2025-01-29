Тепло зимой помогло поздним посевам озимых культур - Укргидрометцентр

Теплая погода зимой способствовала лучшему восхождению озимых культур, которые из-за сухой погоды осенью засеяли позже. Об этом во время брифинга в Медиацентре Украина в среду сообщила спикер Укргидрометцентра Наталья Птуха, пишет УНН.

Определенные опасения есть у аграриев, но, например, в этом году есть определенный положительный вклад в том, что, поскольку осенний период был очень сухой, не успели вовремя посеять все культуры, которые были запланированы, потому что очень сухая почва была, это было невозможно сделать, и некоторые культуры озимые посеяли позже. И то, что сейчас вот эти месяцы зимние были достаточно теплыми, является плюсом, потому что они развились, взошли