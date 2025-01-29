Тепло взимку допомогло пізнім посівам озимих культур - Укргідрометцентр
Київ • УНН
Через суху осінь аграрії були змушені пізніше засіяти озимі культури. Тепла погода взимку сприяла кращому сходженню цих посівів, повідомила речниця Укргідрометцентру.
Тепла погода взимку сприяла кращому сходженню озимих культур, які через суху погоду восени засіяли пізніше. Про це під час брифінгу в Медіацентрі Україна у середу повідомила речниці Укргідрометцентру Наталія Птуха, пише УНН.
Певні перестороги є в аграріїв, але, наприклад, у цьому році є певний позитивний вклад у тому, що, оскільки осінній період був дуже сухий, не встигли вчасно посіяти всі культури, які були заплановані, тому що дуже сухий ґрунт був, це було неможливо зробити, і деякі культури озимі посіяли пізніше. І те, що зараз ось ці місяці зимові були досить теплими, є плюсом, тому що вони розвинулися, зійшли
Зниження температури та мокрий сніг - якою буде погода в Україні в лютому 29.01.25, 13:18 • 21980 переглядiв