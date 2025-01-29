Тепло взимку допомогло пізнім посівам озимих культур - Укргідрометцентр

Тепла погода взимку сприяла кращому сходженню озимих культур, які через суху погоду восени засіяли пізніше. Про це під час брифінгу в Медіацентрі Україна у середу повідомила речниці Укргідрометцентру Наталія Птуха, пише УНН.

Певні перестороги є в аграріїв, але, наприклад, у цьому році є певний позитивний вклад у тому, що, оскільки осінній період був дуже сухий, не встигли вчасно посіяти всі культури, які були заплановані, тому що дуже сухий ґрунт був, це було неможливо зробити, і деякі культури озимі посіяли пізніше. І те, що зараз ось ці місяці зимові були досить теплими, є плюсом, тому що вони розвинулися, зійшли