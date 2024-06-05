Тендерные закупки, обустройство фортификаций и наполнение бюджета: Кравченко провел совещание с правоохранителями Киевщины

В Киевской ОВА состоялось еженедельное совещание с правоохранителями области. Об этом сообщил начальник киевской ОВА Руслан Кравченко на своей странице в Facebook, передает УНН.

Во время совещания были рассмотрены тендерные закупки громад, районов и структурных подразделений администрации. Прежде всего, по восстановлению жилья, разрушенного российскими оккупантами.

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"Реализуемые проекты должны соответствовать требованиям времени. Четкое обоснование, эффективное использование средств, никакого завышения цен на материалы, товары и услуги. Это главное требование эффективного и качественного восстановления", - подчеркнул Руслан Кравченко.

Кроме того, участники совещания обсудили строительство фортификаций и ситуацию в области безопасности. Начальник киевской ОВА отметил необходимость реализации постоянного многоуровневого контроля за процессом обустройства оборонительных рубежей.

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Также было уделено внимание вопросам экономической стабильности и наполнения бюджета. В первую очередь речь шла об уплате налогов и сборов громадами Киевщины, совершенствовании мер, предотвращающих Незаконное уклонение от уплаты налогов и других обязательных платежей.

"Надзор за соблюдением законности и порядка, действенные антикоррупционные меры на всех уровнях. Это то, чего требуют от нас люди. Сегодня в обществе чрезвычайно большой запрос на справедливость и прозрачность", – подчеркнул Руслан Кравченко.