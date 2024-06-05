Тендерні закупівлі, облаштування фортифікацій та наповнення бюджету: Кравченко провів нараду з правоохоронцями Київщини
Київ • УНН
Голова Київської обласної військової адміністрації Руслан Кравченко провів щотижневу нараду з регіональними правоохоронцями, на якій обговорювалися тендерні закупівлі для відновлення житла, зруйнованого російськими окупантами, будівництво фортифікаційних споруд, ситуація з безпекою, економічна стабільність, наповнення бюджету та дотримання законності та порядку.
У Київській ОВА відбулася щотижнева нарада з правоохоронцями області. Про це повідомив начальник Київської ОВА Руслан Кравченко на своїй сторінці у Facebook, передає УНН.
Під час наради були розглянуті тендерні закупівлі громад, районів та структурних підрозділів адміністрації. Насамперед, щодо відбудови житла, зруйнованого російськими окупантами.
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"Проєкти, які реалізуються мають відповідати вимогам часу. Чітке обґрунтування, ефективне використання коштів, жодного завищення цін на матеріали, товари та послуги. Це головна вимога ефективної та якісної відбудови", – підкреслив Руслан Кравченко.
Крім того, учасники наради обговорили будівництво фортифікацій та безпекову ситуацію в області. Начальник Київської ОВА наголосив на необхідності реалізації постійного багаторівневого контролю за процесом облаштування оборонних рубежів.
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Також була приділена увага питанням економічної стабільності та наповнення бюджету. В першу чергу йшлося про сплату податків та зборів громадами Київщини, удосконалення заходів, які запобігають незаконному ухиленню від сплати податків та інших обов’язкових платежів.
"Нагляд за дотриманням законності й порядку, дієві антикорупційні заходи на всіх рівнях. Це те, чого вимагають від нас люди. Сьогодні в суспільстві надзвичайно великий запит на справедливість та прозорість", – наголосив Руслан Кравченко.