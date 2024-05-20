На Київщині зменшать освітлення вулиць у вечірній та нічний час - Кравченко

На Київщині зменшать вуличне освітлення у вечірній та нічний час. Відповідне рішення ухвалили на засіданні штабу Ради оборони області, повідомив голова Київської ОВА Руслан Кравченко, передає УНН.

Ситуація з електроенергією досі залишається вкрай складною. Тому маємо використовувати всі засоби, які допоможуть економити. Маємо накопичити додатковий ресурс, щоб мінімізувати всі незручності. Рішення довели до всіх громад області. З проханням максимально контролювати його виконання

Також голова ОВА звернувся до органів місцевого самоврядування активніше працювати з бізнесом щодо необхідності ощадливого використання зовнішнього освітлення.

Рекламні вивіски, підсвітки фасадів біля кафе та магазинів, освітлення торгових залів – це все прошу звести до мінімуму. Не може бути ситуації, коли просимо економити побутових споживачів, в цей час інші не обмежують використання електроенергії. Допомога енергетикам – спільна відповідальність