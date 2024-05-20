На Киевщине уменьшат освещение улиц в вечернее и ночное время - Кравченко

На Киевщине уменьшат уличное освещение в вечернее и ночное время. Соответствующее решение приняли на заседании штаба Совета обороны области, сообщил председатель Киевской ОВА Руслан Кравченко, передает УНН.

Ситуация с электроэнергией до сих пор остается крайне сложной. Поэтому должны использовать все средства, которые помогут экономить. Должны накопить дополнительный ресурс, чтобы минимизировать все неудобства. Решение довели до всех громад области. С просьбой максимально контролировать его выполнение - сообщил Кравченко.

Также глава ОВА обратился к органам местного самоуправления активнее работать с бизнесом о необходимости экономного использования наружного освещения.

Рекламные вывески, подсветки фасадов возле кафе и магазинов, освещение торговых залов - это все прошу свести к минимуму. Не может быть ситуации, когда просим экономить бытовых потребителей, в это время другие не ограничивают использование электроэнергии. Помощь энергетикам - общая ответственность - резюмировал Кравченко.

Напомним

По информации НЭК Укрэнерго во вторник, 21 мая, с 00:00 и в течение суток на Киевщине для промышленных и бытовых потребителей будут действовать графики почасовых отключений.