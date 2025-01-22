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Тенденция к потеплению под конец января есть, но не прогнозируемые ранее "сверхвысокие градусы" - синоптик

Киев  •  УНН

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В Украине ожидается потепление до +4...+9 градусов, на юге до +13 в период 25-30 января. Завтра прогнозируют мокрый снег, туманы и температуру около нуля, днем до +1...+4 градусов.

В Украине к концу января ожидается потепление, но не такие "высокие градусы", тенденцию по которым показывали предыдущие прогнозы, сообщила в среду синоптик Наталья Диденко в Facebook, пишет УНН.

Детали

По словам синоптика, завтра, 23-го января, в Украине ожидаются периодические туманы с соответственно низкой видимостью на дорогах.

"Осадки в виде мокрого снега и дождя пройдут в четверг практически повсеместно. Разве что в западных областях атмосфера ограничится просто густой облачностью, однако все равно в Карпатах и на Закарпатье будет сыро и с мокрым снегом", - отметила Диденко.

Ближайшей ночью, по ее словам, - около нуля, где-то незначительные "минусы", например, в восточных областях -1...-4 градуса. А днем завтра температура воздуха будет неохотно отходить от нуля до +1...+4 градусов, в южной части и местами на западе ожидается +3...+7 градусов.

В Киеве 23-го января пройдет мокрый снег, ожидаются туманы. В течение дня четверга в столице 0...+2 градуса.

"В дальнейшем - тенденция к повышению температуры воздуха. (...) Прогнозируемые ранее сверхвысокие градусы немного съехали вниз, однако тенденция (тенденция!) к мартовскому или почти апрельскому теплу в прогностических моделях пока сохраняется", - указала Диденко.

"Так вот, уточнение. В период между 25 и 30 января ожидается в Украине потепление до +4...+9 градусов, на юге - до +7...+13 градусов. А пока - облачно, сыро и около нуля", - подытожила синоптик.

"Предварительно и ориентировочно": синоптик поразила "теплым" прогнозом на конец января17.01.25, 14:17 • 24509 просмотров

Юлия Шрамко

Юлия Шрамко

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