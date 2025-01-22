Тенденція до потепління під кінець січня є, але не прогнозовані раніше "надвисокі градуси" - синоптик

В Україні під кінець січня очікується потепління, але не такі "високі градуси", тенденцію щодо яких показували попередні прогнози, повідомила у середу синоптик Наталка Діденко у Facebook, пише УНН.

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Зі слів синоптикині, завтра, 23-го січня, в Україні очікуються періодичні тумани із відповідно низькою видимістю на дорогах.

"Опади у вигляді мокрого снігу та дощу пройдуть у четвер практично повсюди. Хіба що в західних областях атмосфера обмежиться просто густою хмарністю, проте все одно у Карпатах та на Закарпатті буде вогко та з мокрим снігом", - зазначила Діденко.

Найближчої ночі, з її слів, - близько нуля, десь незначні "мінуси", наприклад, у східних областях -1...-4 градуси. А вдень завтра температура повітря знехотя відходитиме від нуля до +1...+4 градусів, у південній частині та подекуди на заході очікується +3...+7 градусів.

У Києві 23-го січня пройде мокрий сніг, очікуються тумани. Протягом дня четверга у столиці 0...+2 градуси.

"Надалі - тенденція до підвищення температури повітря. (...) Прогнозовані раніше надвисокі градуси трохи з'їхали вниз, проте тенденція (тенденція!) до березневого чи майже квітневого тепла у прогностичних моделях поки що зберігається", - вказала Діденко.

"Так ось, уточнення. У період між 25 та 30 січня очікується в Україні потепління до +4...+9 градусів, на півдні - до +7...+13 градусів. А поки що - хмарно, вогко та близько нуля", - підсумувала синоптикиня.

"Попередньо та орієнтовно": синоптик вразила "теплим" прогнозом на кінець січня