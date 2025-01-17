"Попередньо та орієнтовно": синоптик вразила "теплим" прогнозом на кінець січня

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Київ • УНН

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30 січня в Україні очікується значне потепління. 17-18 січня очікується вітряна погода з температурою до +6°.

17-18 січня в Україні прогнозується вітряна погода з температурою вдень до 6 градусів тепла, тоді як під кінець січня погода може вразити високими градусами, повідомила синоптик Наталка Діденко у Facebook, пише УНН.

Деталі

"Ясно, що прогноз попередній та орієнтовний, проте все ж... 30-го січня в Україні очікується до +10...+15 (У Києві ймовірно до +15), а на південному заході навіть і до +20 градусів тепла! Лише в східних областях десь +5+9 градусів. Я розумію, що декотрі ресурси підхоплять це, як ледь не сенсацію. Але ми тут з вами люди серйозні та відповідальні, розуміємо, що все потребує уточнення та терпіння. Проте все ж це прогностичне джерело заслуговує на довіру та увагу в першу чергу своєю професійністю. Тому милуємося ось цими градусами на 30-те січня і повертаємося до погоди найближчих вихідних", - написала Діденко.

При цьому, з її слів, 17-18 січня в Україні опадів не передбачається, проте передбачається сильний північно-західний вітер із штормовими поривами до 15-20 метрів за секунду. Температура повітря вночі близько нуля, вдень +1...+6 градусів.

У Києві в суботу та неділю буде вітряно, пориви до штормових 15-18 метрів за секунду, без опадів, вдень +2...+4 градуси.

Юлія Шрамко

Юлія Шрамко

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