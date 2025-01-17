"Предварительно и ориентировочно": синоптик поразила "теплым" прогнозом на конец января
Киев • УНН
30 января в Украине ожидается значительное потепление. 17-18 января ожидается ветреная погода с температурой до +6°.
17-18 января в Украине прогнозируется ветреная погода с температурой днем до 6 градусов тепла, тогда как под конец января погода может поразить высокими градусами, сообщила синоптик Наталья Диденко в Facebook, пишет УНН.
Детали
"Ясно, что прогноз предварительный и ориентировочный, но все же... 30-го января в Украине ожидается до +10...+15 (в Киеве вероятно до +15), а на юго-западе даже и до +20 градусов тепла! Только в восточных областях где-то +5...+9 градусов. Я понимаю, что некоторые ресурсы подхватят это, как едва ли не сенсацию. Но мы здесь с вами люди серьезные и ответственные, понимаем, что все требует уточнения и терпения. Но все же этот прогностический источник заслуживает доверия и внимания в первую очередь своим профессионализмом. Поэтому любуемся вот этими градусами на 30-е января и возвращаемся к погоде ближайших выходных", - написала Диденко.
При этом, по ее словам, 17-18 января в Украине осадков не предвидится, однако предполагается сильный северо-западный ветер со штормовыми порывами до 15-20 метров в секунду. Температура воздуха ночью около нуля, днем +1...+6 градусов.
В Киеве в субботу и воскресенье будет ветрено, порывы до штормовых 15-18 метров в секунду, без осадков, днем +2...+4 градуса.
Мокрый снег, местами гололедица: синоптики дали прогноз погоды на 17 января17.01.2025, 07:55 • 21908 просмотров