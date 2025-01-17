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Мокрый снег, местами гололедица: синоптики дали прогноз погоды на 17 января

Киев  •  УНН

 • 10848 просмотра

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В Украине прогнозируют облачную погоду с прояснениями, небольшой дождь и мокрый снег. Температура будет колебаться от -1° до +4°, на дорогах местами гололедица, ветер северо-западный 7-12 м/с.

В пятницу, 17 января, в Украине ожидается облачная погода с прояснениями. Синоптики прогнозируют небольшой дождь и мокрый снег. Об этом сообщил Украинский гидрометеорологический центр, пишет УНН.

Детали

Сообщается, что кроме западных областей и юго-запада, в Украине ожидается небольшой дождь и мокрый снег. На дорогах страны, кроме юга, местами гололедица. В большинстве западных областей ночью и утром местами туман.

Ветер северо-западный, 7-12 м/с. Температура в течение суток от 1° мороза до 4° тепла (ночью на Закарпатье и в Карпатах 2-7° мороза, днем на Прикарпатье, Одесской области и в Крыму 2-7° тепла).

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На Киевщине и в столице также ожидается небольшой дождь и мокрый снег. На дорогах области местами гололедица.

Ветер северо-западный, 7-12 м/с. Температура в течение суток от 1° мороза до 4° тепла; в Киеве ночью и днем 0-2° тепла.

Ольга Розгон

Ольга Розгон

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