Телемарафон «Единые новости» продлится до конца войны - Точицкий

Национальный телемарафон «Единые новости» будет продолжать вещание, пока продолжается война Украины против РФ. Об этом в интервью «Голос Америки» заявил министр культуры и стратегических коммуникаций Украины Николай Точицкий, передает УНН.

Детали

По словам Точицкого, телемарафон нужен, чтобы «делать единые подходы, которые будут разбивать пропаганду» России.

Я говорил и говорю, что пока есть война, нам нужен Единый марафон. Он нужен для того, чтобы мы делали единые подходы, которые будут разбивать пропаганду, которую делает российская федерация по отношению к нам. (...) пока идет война, Единые новости будут. Но мы должны, как и во всем, делать более качественный продукт, чтобы это было интересно - подчеркнул министр.

В то же время он признал, что марафон следует несколько модифицировать. По словам Точицкого, « это должен быть проект более образовательного характера». В частности, он призывает к проектам, объясняющим, что такое, например, украинская культура и, что правительство планирует делать, чтобы ее сохранить.

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Единственные новости могут быть той платформой, где мы это все это можем проговаривать и избавляться от тех российских враждебных нарративов, которые были заложены в разные периоды развития Украины - объяснил глава Министерства культуры и стратегических коммуникаций

Единственные новости могут быть той платформой, где мы это все это можем проговаривать и избавляться от тех российских враждебных нарративов, которые были заложены в разные периоды развития Украины.

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В разговоре с журналистами он также подчеркнул, что в Украине нет цензуры, в частности на телемарафоне «Единые новости».

Он отметил, что Министерство культуры и стратегических коммуникаций постоянно публикует обратный адрес, куда можно написать обращение или жалобу.

Я не знаю о какой цензуре идет речь. В любых сообщениях, которые производит министерство, вы имеете обратный адрес и всегда можете написать и сказать, что вам это не нравится, или вы считаете по-другому. В своей работе я изначально общаюсь как с большинством в политике, так и с меньшинством

- подчеркнул Точицкий.

Напомним,

В отчете Государственного департамента США о правах человека в Украине за 2023 год отмечается, что телемарафон «Единые новости», платформа для каналов, которые придерживаются правительственной линии в освещении войны, обеспечил беспрецедентный уровень контроля над телевизионными новостями в прайм-тайм.