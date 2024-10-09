Телемарафон «Единые новости» продлится до конца войны - Точицкий
Киев • УНН
Министр культуры Украины Николай Точицкий заявил, что национальный телемарафон «Единые новости» будет продолжать вещание, пока идет война. Он отметил важность марафона для противодействия российской пропаганде.
Национальный телемарафон «Единые новости» будет продолжать вещание, пока продолжается война Украины против РФ. Об этом в интервью «Голос Америки» заявил министр культуры и стратегических коммуникаций Украины Николай Точицкий, передает УНН.
Детали
По словам Точицкого, телемарафон нужен, чтобы «делать единые подходы, которые будут разбивать пропаганду» России.
Я говорил и говорю, что пока есть война, нам нужен Единый марафон. Он нужен для того, чтобы мы делали единые подходы, которые будут разбивать пропаганду, которую делает российская федерация по отношению к нам. (...) пока идет война, Единые новости будут. Но мы должны, как и во всем, делать более качественный продукт, чтобы это было интересно
В то же время он признал, что марафон следует несколько модифицировать. По словам Точицкого, « это должен быть проект более образовательного характера». В частности, он призывает к проектам, объясняющим, что такое, например, украинская культура и, что правительство планирует делать, чтобы ее сохранить.
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Единственные новости могут быть той платформой, где мы это все это можем проговаривать и избавляться от тех российских враждебных нарративов, которые были заложены в разные периоды развития Украины
Единственные новости могут быть той платформой, где мы это все это можем проговаривать и избавляться от тех российских враждебных нарративов, которые были заложены в разные периоды развития Украины.
Дополнение
В разговоре с журналистами он также подчеркнул, что в Украине нет цензуры, в частности на телемарафоне «Единые новости».
Он отметил, что Министерство культуры и стратегических коммуникаций постоянно публикует обратный адрес, куда можно написать обращение или жалобу.
Я не знаю о какой цензуре идет речь. В любых сообщениях, которые производит министерство, вы имеете обратный адрес и всегда можете написать и сказать, что вам это не нравится, или вы считаете по-другому. В своей работе я изначально общаюсь как с большинством в политике, так и с меньшинством
Напомним,
В отчете Государственного департамента США о правах человека в Украине за 2023 год отмечается, что телемарафон «Единые новости», платформа для каналов, которые придерживаются правительственной линии в освещении войны, обеспечил беспрецедентный уровень контроля над телевизионными новостями в прайм-тайм.