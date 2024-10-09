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Телемарафон "Єдині новини" триватиме до кінця війни - Точицький

Телемарафон "Єдині новини" триватиме до кінця війни - Точицький

Київ • УНН

 • 11287 перегляди

Міністр культури України Микола Точицький заявив, що національний телемарафон "Єдині новини" продовжуватиме мовлення, поки триває війна. Він наголосив на важливості марафону для протидії російській пропаганді.

Національний телемарафон "Єдині новини" продовжуватиме мовлення, поки триває війна України проти рф. Про це в інтервʼю "Голос Америки" заявив міністр культури та стратегічних комунікацій України Микола Точицький, передає УНН.

Деталі

За словами Точицького, телемарафон потрібен, аби "робити єдині підходи, які будуть розбивати пропаганду" Росії.

Я казав і кажу, що поки є війна, нам потрібен Єдиний марафон. Він потрібен для того, щоб ми робили єдині підходи, які будуть розбивати пропаганду, яку робить російська федерація стосовно нас. (...) поки йде війна, Єдині новини будуть. Але ми повинні, як і в усьому, робити більш якісний продукт, щоб це було цікаво

- наголосив міністр. 

Водночас він визнав, що марафон слід дещо модифікувати. За словами Точицького, " це має бути проєкт більш освітнього характеру". Зокрема, він закликає до проєктів, що пояснюють, що таке, наприклад, українська культура та, що уряд планує робити, щоб її зберегти.

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Єдині новини можуть бути тією платформою, де ми це все це можемо проговорювати та позбавлятися тих російських ворожих наративів, які були закладені в різні періоди розвитку України

- пояснив очільник Міністерства культури й стратегічних комунікацій

Єдині новини можуть бути тією платформою, де ми це все це можемо проговорювати та позбавлятися тих російських ворожих наративів, які були закладені в різні періоди розвитку України.

Доповнення

У розмові з журналістами він також підкреслив, що в Україні немає цензури, зокрема на телемарафоні "Єдині новини".

Він наголосив, що Міністерство культури й стратегічних комунікацій постійно публікує зворотну адресу, куди можна написати звернення чи скаргу. 

Я не знаю про яку цензуру йдеться. У будь-яких повідомленнях, які продукує міністерство, ви маєте зворотню адресу та завжди можете написати і сказати, що вам це не подобається, або ви вважаєте по-іншому. У своїй роботі я від початку спілкуюся як з більшістю у політиці, так і з меншістю

- наголосив Точицький. 

Нагадаємо

У звіті Державного департаменту США про права людини в Україні за 2023 рік зазначається, що телемарафон "Єдині новини", платформа для каналів, які дотримуються урядової лінії у висвітленні війни, забезпечив безпрецедентний рівень контролю над телевізійними новинами у прайм-тайм.

Володимир Омельченко

Володимир Омельченко

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