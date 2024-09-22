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Канали з "Єдиних новин" можуть показувати те, що хочуть - Зеленський

Канали з "Єдиних новин" можуть показувати те, що хочуть - Зеленський

Київ • УНН

 • 31301 перегляди

Президент Зеленський заявив, що телемарафон "Єдині новини" показує правдиву інформацію. Він наголосив, що канали зберегли свої місця в сітці мовлення та вільні транслювати те, що хочуть.

Президент Володимир Зеленський запевнив, що телемаратон "Єдині новини" показує правдиву інформацію, і телеканали, які залучені до ефіру, можуть транслювати те, що хочуть.  Про це він заявив в інтерв'ю New Yorker, пише УНН.

Деталі

Зеленський зазначив, що "журналісти об'єдналися, тому що в перші дні війни, коли люди боялися повної окупації країни, ніхто не знав, що робити" і в країні був хаос.

"Журналісти в Україні вирішили об'єднати зусилля для боротьби з російською дезінформацією. Я хочу пояснити, що те, що новинні відділи цих телеканалів об'єдналися, не означає, що самі канали знищені. Вони існують так само, як і раніше. Вони зберегли свої місця в сітці мовлення. Вони вільні показувати те, що хочуть.

Але цей телемарафон став ресурсом для людей, які, скажімо, не мають електрики або бачать безпілотники, що літають над головою. Було багато періодів, коли навколо була всіляка дезінформація, а телемарафон надавав правду. А ви кажете, що це погано. Гаразд, якщо це так, я не наполягаю", - сказав Зеленський.

Нагадаємо

Як раніше писав УНН, у звіті Державного департаменту США про права людини в Україні за 2023 рік зазначається, що телемарафон "Єдині новини", платформа для каналів, які дотримуються урядової лінії у висвітленні війни, забезпечив безпрецедентний рівень контролю над телевізійними новинами у прайм-тайм.

Ольга Розгон

Ольга Розгон

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