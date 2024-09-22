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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Каналы из "Единых новостей" могут показывать то, что хотят - Зеленский

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22 сентября 2024, 18:48  •  3580 просмотра

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Президент Зеленский заявил, что телемарафон "Единые новости" показывает правдивую информацию. Он отметил, что каналы сохранили свои места в сетке вещания и свободны транслировать то, что хотят.

Президент Владимир Зеленский заверил, что телемаратон "Единые новости" показывает правдивую информацию, и телеканалы, которые привлечены к эфиру, могут транслировать то, что хотят.  Об этом он заявил в интервью New Yorker, пишет УНН.

Детали

Зеленский отметил, что "журналисты объединились, потому что в первые дни войны, когда люди боялись полной оккупации страны, никто не знал, что делать" и в стране был хаос.

"Журналисты в Украине решили объединить усилия для борьбы с российской дезинформацией. Я хочу объяснить, что то, что новостные отделы этих телеканалов объединились, не означает, что сами каналы уничтожены. Они существуют так же, как и раньше. Они сохранили свои места в сетке вещания. Они вольны показывать то, что хотят.

Но этот телемарафон стал ресурсом для людей, которые, скажем, не имеют электричества или видят беспилотники, летающие над головой. Было много периодов, когда вокруг была всякая дезинформация, а телемарафон предоставлял правду. А вы говорите, что это плохо. Ладно, если это так, я не настаиваю", - сказал Зеленский.

Напомним

Как ранее писал УНН, в отчете Государственного департамента США о правах человека в Украине за 2023 год отмечается, что телемарафон "Единые новости", платформа для каналов, которые придерживаются правительственной линии в освещении войны, обеспечил беспрецедентный уровень контроля над телевизионными новостями в прайм-тайм.

Ольга Розгон

Ольга Розгон

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