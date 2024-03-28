Telegram может быть под влиянием российских спецслужб - Глава комитета ВР

Telegram может быть под влиянием российских спецслужб и должен регулироваться украинским законодательством. Об этом сказал Радио Свобода народный депутат от "Слуги Народа", председатель парламентского Комитета по вопросам гуманитарной и информационной политики Никита Потураев, передает УНН.

Детали

К мессенджеру, к Telegram как соцсети, как социальной платформе, вопросов очень много. Есть много подозрений относительно сотрудничества Telegram с властями так называемой России, в частности, с ее спецслужбами. У нас совершенно спокойно действуют каналы, которые распространяют российскую ФСБешную пропаганду, проводят информационные спецоперации, и никакие обращения от наших уполномоченных органов - таких как Нацсовет по вопросам телевидения и радиовещания или СБУ - остаются фактически без какой-либо реакции сказал Потураев программе Свобода Live.

Потураев привел пример, что недавно во время протестов в российском Башкортостане Telegram заблокировал два местных канала.

Я уже не пользуюсь Telegram, но не навязываю свою позицию... Просто спокойно говорю, что я не пользуюсь приложением, по которому у меня есть подозрения, что оно контролируется врагом, или как минимум сотрудничает с врагом Украины объяснил Потураев.

Сейчас в Верховной Раде зарегистрирован законопроект по Telegram и, по словам Потураева, будут общественные обсуждения, чтобы убедиться, что закон будет работать, "а не будет декларативным актом". По его словам, закон могут вынести на рассмотрение парламента через два месяца. По словам Потураева, в Украине будут сверять это законодательство с законодательством ЕС.

Справка

Телеграм был основан российским предпринимателем Павлом Дуровым. Дуров также был одним из основателей российской соцсети ВКонтакте, которую запретили в Украине вместе с "Одноклассниками" в 2017 году.

Дуров заявил, что в Telegram заблокировали десятки тысяч сообщений с призывами к терактам