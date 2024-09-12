Telegram меняет стратегию и начинает сотрудничать с властями Франции

Telegram будет более склонен сотрудничать с системой правосудия. Платформа отреагировала на запросы Управления по делам несовершеннолетних (Ofmin) и начнет передавать силовикам информацию, которая может помочь идентифицировать подозреваемых пользователей Telegram.

Пишет УНН со ссылкой на издание Либерасьон.

Детали

«Поворот является беспрецедентным», - Иоганна Брус, руководитель отдела J3 Junalco (парижская прокуратура, подписавшая ордер на обыск Павла Дурова), подтверждает СМИ, что по поводу сотрудничества с Telegram „двери действительно открываются“.

Ранее компания Дурова не отвечала на запросы правоохранительных органов Франции, но теперь Telegram начал «беспрецедентное сотрудничество» по всем запросам.

Основатель и генеральный директор многоплатформенного мессенджера заявил, что хочет сделать модерацию своей Telegram «материалом для похвалы», а не «материалом для критики», отмечает Libération.

Он также объявил об исчезновении спорной функции «поиск людей поблизости» из-за «проблем с ботами и мошенниками».

Напомним,

УНН сообщал, что Павла Дурова, основателя и генерального директора мессенджера Telegram, задержали в субботу вечером в аэропорту Ле Бурже, что недалеко от Парижа. Задержание произошло около 20:00 после того, как Дуров сошел с частного самолета, прилетевшего из Азербайджана.

Криптовалюта Toncoin снижалась более чем на 15% на фоне ареста основателя Telegram Павла Дурова во Франции.

Основателя Telegram Павла Дурова, задержанного во Франции, передали правосудию. Суд решил прекратить содержание под стражей для проведения первого допроса и возможного предъявления обвинения.