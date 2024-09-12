Telegram змінює стратегію та починає співпрацювати з владою Франції

Telegram буде більш схильний співпрацювати з системою правосуддя. Платформа відреагувала на запити Управління у справах неповнолітніх (Ofmin) і почне передавати силовикам інформацію, яка може допомогти ідентифікувати підозрюваних користувачів Telegram.

Пише УНН із посиланням на видання Ліберасьйон.

Деталі

"Поворот є безпрецедентним", - Йоганна Брус, керівник відділу J3 Junalco (паризька прокуратура, яка підписала ордер на обшук Павла Дурова), підтверджує ЗМІ, що з приводу співпраці з Telegram "двері дійсно відкриваються".

Раніше компанія Дурова не відповідала на запити правоохоронних органів Франції, але тепер Telegram почав "безпрецедентне співробітництво" за всіма запитами.

Засновник та генеральний директор багатоплатформового месенджера заявив, що хоче зробити модерацію своєї Telegram "матеріалом для похвали", а не "матеріалом для критики", зазначає Libération.

Він також оголосив про зникнення спірної функції "пошук людей поблизу" через "проблеми з ботами та шахраями".

Нагадаємо

УНН повідомляв, що Павла Дурова, засновника та генерального директора месенджера Telegram, затримали в суботу ввечері в аеропорту Ле Бурже, що неподалік Парижа. Затримання відбулося близько 20:00 після того, як Дуров зійшов з приватного літака, що прилетів з Азербайджану.

Криптовалюта Toncoin знижувалась більш ніж на 15% на тлі арешту засновника Telegram Павла Дурова у Франції.

Засновника Telegram Павла Дурова, затриманого у Франції, передали правосуддю. Суд вирішив припинити тримання під вартою для проведення першого допиту та можливого висунення обвинувачення.