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Талибы приказывают бывшим афганским чиновникам возвращаться к работе

Талибы приказывают бывшим афганским чиновникам возвращаться к работе

Киев  •  УНН

 • 13460 просмотра

КИЕВ 25 августа. УНН. Командир талибов приказал Ашрафу Хайдари, экономисту министерства финансов Аган, вернуться на работу, чтобы он мог помочь управлять страной. Об этом пишет УНН со ссылкой на Reuters.

детали

Командир талибов призвал Хайдари вернуться к своему министерства, где он работает, распределяя средства на 34 провинции страны. Чтобы соответствовать нормам предыдущего правления талибов, когда они жестоко применяли строгое толкование исламского права, Хайдари отрастил бороду. После телефонного звонка он сменил костюм на традиционные афганские одежды, чтобы встретить своих новых боссов.

Цитата

"Он сказал, что не паникуйте и не пытайтесь прятаться, чиновникам нужна ваша экспертиза, чтобы управлять нашей страной после того, как сумасшедшие иностранцы пойдут", - сказал 47-летний Хайдари.

Напомним

По предварительным данным, Афганистан возглавит совет преступников, террористов и более покладистых членов бывшего правительства, состоящего из 12 человек. Лидеры G7 назвали условие признания легитимности власти талибов в Афганистане

Справка

Боевики движения "Талибан" 15 августабез боя вошли в Кабул и в течение нескольких часов установили полный контроль над афганской столицей. Президент Афганистана Ашраф Гани сообщил , что покидает страну, чтобы не допустить кровопролития. Вице-президент республики Амрулла Салех заявил , что в условиях отсутствия главы государства он по конституции становится исполняющим обязанности руководителя страны, и призвал к вооруженному сопротивлению талибам. Западные страны эвакуируют своих граждан и сотрудников посольств.

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