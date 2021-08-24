Злочинці, терористи та члени колишнього уряду: хто керуватиме Афганістаном

Деталі

Лідери “Талібану” сформують раду з 12 осіб для управління Афганістаном і запропонують деяким поступливим членам колишнього уряду, деякі міністерства, які прагнуть сформувати адміністрацію, прийнятну для міжнародного співтовариства.

Трьома найвпливовішими людьми у раді керівництва будуть мулла Абдул Гані Барадар, співзасновник талібів, Мулла Мохаммад Якуб, син засновника групи Мулли Мохаммада Омара та людини, що стоїть за переможною військовою стратегією, та Халіл Хаккані, старший діяч мережі Хаккані, відповідальний за деякі з найжорстокіших терактів за останні 20 років, занесений у чорний список ООН та Сполучених Штатів.

Разом ці люди представляють один з найбільших у світі картелів злочинців та терористів. Щороку вони заробляють мільярди доларів на виробництві і обороті героїну та метамфетаміну, а також контрабанді гірничодобувних активів, включаючи мармур, літій і дорогоцінні камені.

Ця стратегія управління Афганістаном дозволяє уникнути відтворення таких посад, як президент, або навіть посади еміра, на що претендували попередні керівники повстанців Талібану. Але така стратегія відкриває двері для фракційної боротьби.

Довідка

Бойовики руху “Талібан” 15 серпня без бою увійшли в Кабул і протягом декількох годин встановили повний контроль над афганською столицею. Президент Афганістану Ашраф Гані повідомив, що залишає країну, щоб не допустити кровопролиття. Віцепрезидент республіки Амрулла Салех заявив, що в умовах відсутності глави держави він за конституцією стає виконуючим обов’язки керівника країни, і закликав до збройного опору талібам. Західні країни евакуюють своїх громадян і співробітників посольств.